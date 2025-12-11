35歳女性「給料が3分の1になっても、月1万円は投資に回した」楽天・VTへの積立投資で＋44万円
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、母親
▼金融資産
年収：本人150万円、母親100万円
預貯金：190万円、リスク資産：約112万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約112万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・VT）／NISA：2022年から
2022年から、楽天・VTへの積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は「月3万円」からスタートして、途中で金額を変えながら、現在は「月1万円」で積み立てているそう。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本67万7000円→評価額112万1920円」と、利益が出ている様子です。
「2024年夏頃や2025年春頃には、株価がマイナス傾向にあったが、基本的に運用益は少しずつプラスで推移している。（投稿時点でも）円安の影響を受けてはいるが、右肩上がりにはなっている」と説明。
「給料が多かった時期は、投資に回す額を月3万円でキープし続けた。その後、給料が3分の1になっても、月1万円は投資に回したことで、現在はリスク資産額100万円を超えることができた。絶対に途中で引き出さないと決めていたのも、利益が出た要因だと思う」と振り返っています。
一方で「初めて株価が暴落したときはドキドキした」とも。しかし「積立投資は長期継続で利益を生むことを、投資を始める前に何度も勉強したので、チャートを確認しすぎないことを意識」して乗り切ったと語られています。
積み立てた資産は「老後資金の足しにする予定」で、すでに「年間で資産の4％を崩す計算で」計画しているそう。
今後も「お金の勉強を続けて情報をアップデート」していくつもりとのこと。これから積立投資を始める方へは、「コツコツ続けること。焦らない、慌てない、気にしすぎないこと」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
35歳・年収150万円パート女性の積立投資の取り組みと運用成績は?今回は熊本県に住む35歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、母親
▼金融資産
年収：本人150万円、母親100万円
預貯金：190万円、リスク資産：約112万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約112万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・VT）／NISA：2022年から
2022年から、楽天・VTへの積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は「月3万円」からスタートして、途中で金額を変えながら、現在は「月1万円」で積み立てているそう。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本67万7000円→評価額112万1920円」と、利益が出ている様子です。
「2024年夏頃や2025年春頃には、株価がマイナス傾向にあったが、基本的に運用益は少しずつプラスで推移している。（投稿時点でも）円安の影響を受けてはいるが、右肩上がりにはなっている」と説明。
「給料が多かった時期は、投資に回す額を月3万円でキープし続けた。その後、給料が3分の1になっても、月1万円は投資に回したことで、現在はリスク資産額100万円を超えることができた。絶対に途中で引き出さないと決めていたのも、利益が出た要因だと思う」と振り返っています。
35歳・年収150万円パート女性の思う積立投資のメリットは?積立投資のメリットについては、「少しでも資産を増やそうという意識が芽生えた。将来への不安に対して、策を1つ持てたことで自信がついた」とコメント。
一方で「初めて株価が暴落したときはドキドキした」とも。しかし「積立投資は長期継続で利益を生むことを、投資を始める前に何度も勉強したので、チャートを確認しすぎないことを意識」して乗り切ったと語られています。
積み立てた資産は「老後資金の足しにする予定」で、すでに「年間で資産の4％を崩す計算で」計画しているそう。
今後も「お金の勉強を続けて情報をアップデート」していくつもりとのこと。これから積立投資を始める方へは、「コツコツ続けること。焦らない、慌てない、気にしすぎないこと」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)