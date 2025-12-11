Image: Raymond Wong / Gizmodo US

スマートリング業界を牽引するOura（オーラ）。その最新モデルのOura Ring 4がこの夏発売になりました。さらに同じOura Ring 4でもジルコニアセラミックを採用したOura Ring 4 Ceramicも10月に発売。ハイテクなスマートリングには今までなかった、セラミックの滑らかさと優しい色合いが特徴です。このセラミックモデルを米Gizmodo編集部がレビューしました。

日本ではOura公式サイトで7万4800円。

Oura Ring 4 Ceramicを装着していた1カ月ほど、こんなに自分の眠りの質を気にしたことはありません。今までは朝起きてダルいと、昨日の夜あれしなければよかったと後悔しつつ、今夜こそは早く寝ようと思っていただけですが、今は朝起きて、すぐに自分のスリープスコアを確認してしまいます。

元々自分の体の状態を数字で見るのが好きなタイプなので、フィットネストラッカーというものが出たときはいち早く入手し、歩数や心拍数をチェックしていました。昨今では眠りのトラッキングがよく話題になりますが、データを見るのは好きなものも、そのデータが多くなりすぎると面倒くさくなってしまうのもあるある。実際、最近はちょっと面倒になっていました。

昨今のフィットネストラッカーは、何でもしようとしてやりすぎちゃう感じがしていますが、Ring 4 Ceramicはそれがない。スマートリングができるであろうトップクラスのデータ取得と専用アプリがあるのに、なぜか鬱陶しくない。今まで試した他のリングよりもうざくないと感じたのですが、なぜなんでしょう？ 自分の中でこの答えは出ておらず不思議です。

ちなみにスマートウォッチやストラップやヘルストラッキング端末はいろいろありますが、その中でも指輪が一番鬱陶しくないと思っています。

間違いなく高い買い物

Oura RingがクラウドファンディングのKickstarterから登場したのが10年前のこと。今夏登場したのがその第4世代であり、今回レビューしているのが10月リリースのセラミックモデル。頑丈さと軽さに定評のある素材のジルコニアセラミックが採用されています。Midnight（黒）、Cloud（白）、Tide（水色）、Petal（ピンク）の4色展開。

Ouraいわく、セラミックモデルのメリットは、余分な層を追加することなしでセラミックの色合いが楽しめるところにあります。過去モデル（シルバー）やゴールドは、つけている間に変色したり欠けたりという問題がありましたが、セラミックだとそれがない丈夫さも魅力の1つです。

500ドル（日本価格：7万4800円）のCeramicは、ヘルストラッカーとしてはプレミアムクラス、高い方に位置します。そもそも通常モデルのRing 4は350ドル(日本では5万2800円）。

ライバルのスクリーンなしのバンドWhoop 5.0が、サブスク入れても200ドル（約3万円）。Samsung（サムスン）Galaxy Ringは400ドル（日本では6万3690円）。Fitbit Sense 2なら250ドル（日本では3万2800円）。

ね？ 比較してもRing 4は高いでしょ？ これに加えてサブスクが月額6ドル（日本では999円）。サブスクなしでも使えますが、扱えるデータが限られます。

抜群の装着感

あまり大きな指輪が好きではないのですが、Ring 4 Ceramicは指になじんでフィット感よし。Ouraいわく、トラッキング的には人差し指につけるのがベストだそう。私は中指か人差し指につけていましたが、中指だとつけてしまうのを忘れるほどでした。

装着感はウェアラブルトラッカーにとって、最重要課題といってもいいほど大切です。目標が24時間365日の快適な装着であれば、指輪に限らずスマートウォッチやリストバンドも含めて、自分のライフスタイルに合っている装着感が最優先。

公式スペックでは充電持ち8日間。レビューした体感では7日間というところ。サイズも4〜15まで展開があるので選びやすいと思います。

トラッキングにはスマートセンシングという技術が採用されており、搭載される複数のセンサーから適切なものをリングのアルゴリズムが最適化して使ってくれることになっています。

トラッキングできないもの、ないのでは？

何がトラッキングできるの？と聞くより、何ができないの？と聞いた方が早いかも。

赤外線を使い睡眠時の血中酸素濃度を。PPGセンサーで血流の変化、心拍数、心拍変動、呼吸数を、温度センサーで体温を、加速度センサーで動きをトラッキングします。これだけセンサーがあるので、たくさんのデータを収集することができますが、それをユーザーが見やすい形で提供してくれるのがうれしい。

例えば眠りに関していうと、スリープスコアが出ます。もっと詳しく知りたければ、寝ている時間、眠りの効率性（ベッドにいる時間と実際に寝ている時間を比較）、睡眠時の心拍数などをチェック可能。

スリープスコアは85以上が理想で、私の最高スコアは88点でした！ このスコアで確認できるというのが、簡単で見たくなる要素です。いい意味で中毒性があります。

レディネススコアというのもあり、これは心拍数や体温、呼吸数、眠りなどからアルゴリズムが総合的に判断した、どれだけ体が今日という1日の準備ができているかというスコア。85以上が理想で、私は90点以上の日が多かったです。これはちょっと自慢！

その他に日々のアクティビティ目標（自分で設定可能）もありますが、こなせそうなレベルのものが多く、負担にならないのがOuraのうまさだと感じました。

Whoopと同じく、Ring 4は日々のストレスレベルも解析（心拍数、心拍変動、体温などからストレスを割り出し、ストレス負荷の高い時間がどれほどあるかをチェック）。簡単なストレススコアも提供してくれます。

病気であることがわかる

10月から11月にレビューしたのですが、まさに風邪が流行り始める時期。症状レーダー（Symptom Radar）という機能は、体温・呼吸数・心拍数などから体の変化をチェック。風邪引きそうだよ、体調崩しそうだよと予想して教えてくれる機能です。これがわかれば、例えば早く寝るとか、温かくするとかして予防できるよねという話なんですが、まぁ、そううまくはいきません。

10月中旬に風邪を引きましたが、症状レーダー予想はなく、気がつけば引いていました。10月のある月曜、友達の子どもと遊んでいたときに、子どものクシャミを顔面に浴びたのがきかっけかもしれません。ちなみに、それを許せるくらい友達の子はかわいかったです。

その週の木曜日、朝起きると喉が痛くて、そこから次の週まで悪化したりよくなったりを繰り返していました。が、Ring 4は、顔面クシャミ翌日の火曜も、水曜もノーリアクションだったし、木曜ですら何もなし。自分で喉が痛いと認識するまで、風邪かも？というインサイトなしでした。完全に風邪を引いてからは、体温や心拍数含め明らかにその症状が数字に出ていました。

このときの風邪はひどいものではなかったのですが、もしインフルエンザやコロナなど、急に高い熱が出るような病気だとどうなのでしょう？ またはもっと長くリングをつけていたら（私のデータがもっと集まっていたら）、体調の変化にも気づけたものなんでしょうか？

生理周期のトラッキング

生理の記録には、結局カレンダーに丸するか、カレンダーアプリにメモするかが一番だと思っています。

10月後半にリリースされたばかりの新機能が、まさにこの生理系インサイト。ただしより正確に予想するためには、60日間のデータ収集が必要とのことで、今回は時間が足りず。レビュー記事執筆後も継続して確かめてみようと思っています。

目標は何か？

Oura 4ならヘルストラッキングに求めることはすべて可能。眠りもストレスも生理周期も運動も心拍数もトラッキングできます。さらにヘルス系アプリと連携して、よりモニタリングする項目を増やすことも可能。今後、他社サービスとの連携もどんどん拡大していくでしょう。

さて、過去にヘルストラッキング端末（WhoopやPolar Loop）を使ったときも思ったのですが、こうして収集したデータは、実際どこまで役に立つのでしょうか？

1カ月使って、毎朝スリープスコアを気にしてチェックするようにはなったものの、眠りの質が上がったかはよくわかりません。他の数値も同じです。ヘルストラッカーを使い始めて数年経ちますが、大切なのは数百ドルのコストをかけて、何を得ようとしているのか？ それを自分に問うことです。

眠りの質向上か、ストレス低減か、はたまた運動レベルを上げたいのか。各項目に関するデータを収集、スコア提供することはOura 4ならできます。たぶん他のどのスマートリングよりもうまくできるでしょう。ただ、どう使うか、コストが適切かどうかは、個人の目標や使い方次第なんですよね。

総評

今あるセンサーでトラッキングできる生物データを全部見たいという人には、Oura Ring 4がベスト。ただ、それらのヘルスデータをチェックするには、それなりにモチベーションがないと続きませんけれど。

いいところ：バッテリー持ちが長い、装着感サイコー、サイズの選択肢が多い、トラッキングが正確 残念なところ：（人によっては）データが多すぎる、詳細なインサイトを得るには常に装着が必要

