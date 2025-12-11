Éã¤Ï¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ä25ºÐ½÷Í¥à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤åºÎï¡×¡Öº¿¹ü¤¬¡Ä¤¤¤¤´¶¤¸¡×
¡ÖÇØ¶Ú¤¬¥¥å¥Ã¤È¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾°æÍÚÆî(25)¤¬à·ãÊÑá¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPrecious¡×(¾®³Ø´Û)1·î¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£Î¾¸ª½Ð¤·¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¶â¤Î¼ó¾þ¤ê¡¢ÏÓÎØ¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¡¼!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤åºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¡¡º¿¹ü¤¬¡Ä¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾°æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤éÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë½êÂ°¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó(50)¡¢Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æÈþ½ï(51)¡£