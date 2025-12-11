浜辺美波「しあわせな撮影を…」告知にファン歓喜「ほんと最高」「ことしも!!」
俳優の浜辺美波（25）が11日までに、自身のXを更新。「しあわせな撮影」をしたことを報告し、告知にファンが歓喜した。
【写真】「しあわせな…」撮影の様子を公開する浜辺美波
浜辺は「カレンダーの発売が決定いたしました！」と書き出し、「コンセプトは『わんこと巡る1年』だとつづった。
「かわいいわんこ4匹としあわせな撮影をさせていただきました」と撮影を振り返り、「うちのぽぷこぺも、お友達と会えて楽しそうでした」と愛犬も連れていたことを明かした。
写真では、小柄な犬とともにベッドでポーズを決める姿や犬を抱きしめるショットを公開。この投稿にファンからは「ほんと最高」「ことしも!!!絶対かう!!!!」などと喜びの声が上がっていた。
