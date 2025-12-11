Äé¹¬É§´ÆÆÄ¡¡Ìò¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Êµ»Ç½¤òÎÏÀâ¡Ö¼«Í³¼«ºß¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â¡ÄÂç½÷Í¥¤Ï³§¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¢±é½Ð²È¤ÎÄé¹¬É§¡Ê70¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìò¼Ô¤Î¿´ÆÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¸½¾ì¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÃÏÍºÊå¤¬ÉÊÀîÍ´´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î»þ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤ËÄé»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡ÖÂ¿Ê¬µã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âµã¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤«¤é¡ÖÌÜÌô¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤È´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÏÎä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤´¼«¿È¤ÇÌÜÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤é¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡ÅÄËãµª¤Î¡Öº¸±¦¡Ê¤É¤Á¤é¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¤«¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·±Îý¤Ç¤¹¡¢·±Îý¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç½÷Í¥¤Ï³§¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤â¤³¤Ê¤¹¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ»öÁ°¤ËÌÜÌô¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢µã¤±¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ1Ê¬¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¥«¥é¥Ã¥«¥é¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¡È¤ª¡Á¤¤¡¢ÌÜÌô»ý¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ä¤Û¤ó¤È¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Î¾åÃÏ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥¨¥é¤¤¡ª1²óÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¡¢Äé»á¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ±ÕÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÍîÎÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£