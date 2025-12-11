【「福袋2026」3種】 12月31日まで 予約受付 2026年1月1日～ 価格：3,300円～

プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」にて、「福袋2026」を2026年1月1日より発売する。3種類あり、価格は3,300円から。12月31日まで店頭にて予約を受け付ける。販売期間は2026年1月18日まで。数量限定販売で、各店無くなり次第終了となる。

今回発売されるのは、norahi氏コラボレーショングッズ入りの福袋。「PRONTO」の「ドリップコーヒー オリジナルブレンド」や「オリジナルマグカップ」、「オリジナル巾着」の他、イラストレーターでアーティストのnorahi（ノラヒ）氏によるオリジナルデザインのトートバッグやクリアポーチ、プロントマネーギフトカード（※）がセットになっている。

（※）「プロントマネーギフトカード」は全国の「PRONTO」「È PRONTO」の会計で利用できるギフトカード

「福袋2026」

「福袋2026」Aセット

価格：5,500円

【内容】

・【norahiオリジナルデザイン】ミニトートバッグ

・【norahiオリジナルデザイン】クリアポーチ

・【norahiオリジナルデザイン】プロントマネーギフトカード（2,000円分）

・PRONTOオリジナルマグカップ

・ドリップコーヒー オリジナルブレンド 7P

「福袋2026」Bセット

価格：4,400円

【内容】

・【norahiオリジナルデザイン】ミニトートバッグ

・【norahiオリジナルデザイン】プロントマネーギフトカード(2,000円分)

・PRONTOオリジナルコットン巾着

・ドリップコーヒー オリジナルブレンド 5P

「福袋2026」Cセット

価格：3,300円

【内容】

・【norahiオリジナルデザイン】クリアポーチ

・【norahiオリジナルデザイン】プロントマネーギフトカード(2,000円分)

・ドリップコーヒー オリジナルブレンド 3P

販売概要

販売期間：2026年1月1日～2026年1月18日

※予告なく変更となる場合があります。数量限定販売、各店無くなり次第終了となります。

販売店舗：PRONTO 全店

※一部販売していない店舗がございます。

販売時間帯：カフェタイムのみ（サカバタイム除く）

※店舗により時間帯が異なります。各店の営業時間は店舗情報ページをご覧ください。

□店舗情報ページ

予約について：12月31日まで予約受付

※各店の店頭でお問合せください。

【norahi氏 コメント】

あさごぱん・タコさんウインナー・パスタ・プリン・ピザなど、PRONTOから連想するモチーフを、高揚感のある感じで楽しげに描いてみました。ゆっくり自分の時間を過ごす人やお酒を楽しむ人の姿も。太陽と月のモチーフはロゴから。昼と夜でブロックごとにイメージが分けられていて濃い色は夜、背景のない方は昼のイメージでデザインしました。