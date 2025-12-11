◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）２週前追い切り＝１２月１１日、栗東トレセン

春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が栗東・ＣＷコースで力強く駆けた。ヤブサメ（４歳オープン）を３馬身追走し、４コーナーでは内から馬体を併せるとラスト１ハロンは１１秒９（６ハロン８０秒６）と余力十分に２馬身先着した。

「いつも通りの調教メニュー。以前よりムキになって走る感じも年齢とともに解消されている」と精神面の成長も伝えた石橋調教師。前走の天皇賞・秋は前半１０００メートルは１分２秒０のスローペースの逃げ。不得手な瞬発力勝負で６着に終わったが、５００メートル距離延長される大一番に向け、その経験が生きそうだ。「あそこまでペースが落とせたことに驚いた。結果は別として、これから先を見据えると良かった」とトレーナー。トリッキーな中山２５００メートルは、宝塚記念を制した阪神内回り２２００メートルと似通った舞台設定。武豊騎手を背に絶妙な逃げでライバルたちの追い上げを封じ込む。