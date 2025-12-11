「ちょっと怖い…」高さ70メートルの鉄塔が地震で損傷し倒壊の恐れ　48世帯に避難指示　JR八戸線の橋脚も一部崩落　全線運休続く　青森・八戸市

8日に青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震の影響で、市内にある鉄塔が損傷したため、付近の48世帯に避難指示が出ている。

大内由之記者：

私の後ろに見えます高さ70メートルの鉄塔は4本の鉄柱により構成されていますが、そのうち1本の鉄柱の下から20メートルほどの場所に横一線、茶色い線が走りズレているように見えます。

周辺は住宅地となっていて八戸市は近隣の48世帯に避難指示を出したという。

住民からは「ちょっと怖いですよね。どういうふうに倒れるのか」など不安の声が聞かれた。

鉄塔が倒壊する恐れがあることから、近くの国道45号線は午前0時半から一部で通行止めとなっていて、朝から渋滞が発生していた。

大内由之記者：

一方、鉄塔が見えるこの場所からすぐのこちらにはJR八戸線の高架橋があります。それを支える橋脚のコンクリートも一部崩落し、なかの鉄筋がむきだしになっています。

地震から3日目となる11日も現場では復旧作業が行われているが、八戸線は八戸駅〜久慈駅間の全線で当面の間は運休の見通しだ。

10日夜も青森・五戸町では震度4を観測する地震があった。

今後も引き続き、強い地震への注意・警戒が必要だ。