来季から投手コーチ兼任となるオリックス・平野佳寿投手（41）が11日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸1億6500万円から1億1000万円ダウンの5500万円＋出来高払い（金額は推定）でサインした。

交渉を終えた平野は穏やかな表情で会見に臨んだ。球団から「選手でもあるので、しっかり現役選手として迎えてもらって、若い子を引っ張ってもらいたいと」と要望を受け、来季に向けての気持ちも新たに。「選手もそうですし、コーチ業もしっかりさせてもらいたい」とコーチ兼任として迎える21年目に向け、闘志を示した。

リーグ最年長投手となった今季、4月3日のロッテ戦（ZOZOマリン）で史上4人目のプロ野球通算250セーブを達成。1軍での登板は3試合にとどまり、0勝1敗1セーブ、防御率15・43だったが、2軍ではコンディション不良もありながら、16試合の登板で防御率1・69の成績を残した。通算250セーブについては「そこは達成できたのでよかった」しながらも「ただ、その後頑張らないといけないところで1軍に呼ばれなかったのは、自分の実力不足。来年しっかり1軍で貢献できるように、選手としてやっていきたい」と言葉に力を込めた。

球団は豊富な経験と実績を高く評価し、去就を本人に一任。現役続行の意思を示した平野にコーチ兼任を打診した。3年間のメジャー挑戦から21年にオリックスに復帰し、守護神として23年までのリーグ3連覇に貢献。プレー面だけでなく、野球に取り組む姿勢、穏やかな人間性は数多くの後輩選手に好影響を与えてきた。日米通算850試合に登板し、65勝258セーブを積み上げてきた右腕。05年ドラフト同期の岸田監督が率いるチームで、プロ21年目も全力を尽くす。