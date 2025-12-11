俳優のキムラ緑子（64）が、12月10日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演し、一度離婚し、再婚した劇作家・脚本家・演出家の夫、マキノノゾミについて語る場面があった。

【映像】夫婦のツーショット写真

二人は、同志社大学で一緒だったという。「大学のとき、友だちに連れられて演劇を見に行ったとき、2年上の先輩としてその場にで出会って、それからずっと一緒に芝居を作って、劇団もずっと長いことやってました。京都ではずっと劇団長いことやって、35歳ぐらいで東京に来たんです。それぞれ作家、俳優として個別の仕事をしていた」。

一度離婚して、再婚した経緯については「3回やるとちょっと世間に怒られちゃうので、今は仲良く暮らしている（笑）」とユーモラスに答えた。

キムラは夫について「私は好きなことがどんどん変わっていくけれど、（夫は）ずっとビートルズのTシャツを着て、ビートルズを聴いて、弾き語りしている。学生時代から芝居でもビートルズの曲を使用したり、好みが止まっている」と感じ、同様に「演劇への熱量も変わっていない」と語った。

（『徹子の部屋』より）