ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「どうなる？ 高市政権の外国人政策」。経済部で経済安全保障などを取材する後閑駿一記者の解説です。

日本に住む外国人が増加する中で、外国人政策は、高市総理大臣肝入りの政策の1つとなっていて、「秩序ある共生社会」を目指し、自民党内に「外国人政策本部」が新設されました。

「外国人政策本部」には、3つのプロジェクトチームが設置されていまして、

▼在留資格の審査を厳格にすることなどを議論するチーム

▼外国人への社会保障制度の運用見直しなどを協議するチーム

▼外国人による土地や不動産取得に関する制度を検討するチームとなっています。

現在、制度改革も含めた議論をしていて、本部として来年1月に政府への政策提言をまとめる方針です。

11日は、この中から、不動産や土地などの取得に関する話を取り上げます。

――最近は外国人による不動産の取得についてニュースで見ることも多く感じますが、実態はどうなっているんでしょうか？

国土交通省は、マンション価格の高騰を受けて、不動産登記をもとにした取引の実態調査に乗り出しています。

それによりますと、今年の上半期で東京都23区の新築マンションを取得した国外の個人や法人は、全体の3.5パーセント、最も割合が高かった新宿区では、14.6パーセントにのぼりました。

ただ、現状の不動産登記には、国籍の記載がないため、このデータには、日本に住む外国人などは含まれておらず、自民党内からも「実際にはもっと多くの外国人がマンションなどを取得しているだろう」という声があがっています。

こうした状況を受けて、まずは実態把握のために、外国人が日本の土地や不動産を取得する際に国籍の届け出を義務づけた上で、取得状況を一元的に管理するデータベースを作ることが検討されています。

――日本ではこうした状況とのことですが、海外では、外国人や外国法人による不動産や土地の取得にはどんな規制がかけられているんでしょうか？

例えば、オーストラリアでは、ことし4月から、少なくとも2年間、外国人や外国法人による既存の住宅の購入が原則禁止されました。

また、タイでは、一部の例外を除き、外国人や外国法人による土地の取得が認められていません。

一方、イギリスなどでは、国外に住む人や外国法人が不動産などを取得する際に2パーセント程度の特別な課税を行うという例もあります。

――海外では規制している国もあるということで、日本も規制は可能なんでしょうか？

一筋縄ではいかないかもしれません。

日本はサービス貿易の自由化を定めた国際条約に加盟しています。

ただ、日本以外の多くの国は、この条約に加盟時に、土地や不動産の取得については自由化の対象にせず、規制する権利を保持することを明確にしていたんです。

しかし、日本は、1990年代の加盟当時、外国資本を呼び込むために、あえて外国人の土地取得を規制する条項を盛り込みませんでした。

この経緯を踏まえると、日本では外国人だけを対象とした規制は難しいとの意見が出ているんです。

ある自民党幹部は「外国人の土地売買に関する基礎となる法律がないのが現状。まずはそこをきちんと整理しないといけない」と述べていて、実態把握と、外国人による土地や不動産取得に関する“理念法”の制定に意欲を見せています。

さらに、実態把握を進めた後には、外国人や外国法人による不動産や土地の購入の際に、課税することなども視野に検討を進めているのが現状です。

――最後にこのニュースを通じて、後閑記者が一番伝えたいことはどんなことでしょうか？

少子高齢化が進み人手不足が深刻化する日本では、外国人との共生は不可欠となっています。

ただ外国人の数が増えた実情に政府の対応が遅れてきた面も否めません。

政府には外国人材の排除という極端な形につながらないよう実態把握と、今後の課題を洗い出し、事実に即した形での冷静な視点による政策の打ち出しと運用が求められます。