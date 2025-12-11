今回は、長期休暇のたびに「義両親＋義姉妹の滞在」に悩まされる女性のエピソードを紹介します。

「孫のお世話をしてあげる」と言われるけど…

「毎年ゴールデンウィークやお盆、年末に、義両親や義姉妹がうちにやってきます。義両親には『孫のお世話をしてあげる』と言われるのですが、子供たちの世話なんてしたことはありません。

それに義両親や義姉妹はうちで大量に私の作ったご飯を食べ、1週間近く（もっと長いときもあります）滞在するので、食費もバカになりません。でもそのことに対しお礼を言うわけでもなく、当然のように食費も払わないですし。

さらに義両親と義姉妹は家を散らかし放題で、片付けるのは私です。『うちは無料のホテルじゃない！』と言いたくなりますね。夫も夫で『来てくれるだけで感謝しろよ？』と言ってきて、自分の家族に何か注意することは一切ありません。

今度の年末も義両親と義姉妹がうちに来ることになっていますが、ただただ憂鬱でしかないです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年11月）

▽ 義理の家族が家に来るにあたっては、いろいろ準備も必要ですよね。なのに夫はそういったことも全部妻任せで、義理の家族滞在中も何も手伝わないのだそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。