【12月10日のB1試合結果】北海道がクラブ最多の10連勝…長崎は100点ゲームで西地区首位キープ

12月10日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第13節の13試合が開催され、全国各地で熱い戦いが繰り広げられた。

アルティーリ千葉のホームにはレバンガ北海道が乗り込んだ。第1クォーターはお互いハイペースで得点を重ね北海道が2点リードと競った試合運びとなるが、試合を通して北海道のスティールが14、相手に27のターンオーバーを誘発させとディフェンスが光り、最終スコア94－73で勝利。富永啓生はチームハイの17得点、ドワイト・ラモスは16得点3スティール、ベンチスタートの菊地広人が3ポイント4本を含むキャリアハイの16得点を挙げ、クラブ記録更新の10連勝目を飾った。東地区では千葉ジェッツと勝率で並ぶ3位につけている。

西地区首位の長崎ヴェルカは広島サンプラザホールで広島ドラゴンフライズと対戦。試合開始からジャレル・ブラントリーらの得点で前に出ると、第2クォーターだけで33－21と突き放し、そのまま止まることなく最終スコア105－74で広島を圧倒した。スタンリー・ジョンソンが32得点、イヒョンジュンが17得点7リバウンド3アシスト、アキル・ミッチェルが16得点6リバウンド5アシストをマークし、7連勝目を挙げた。

西地区上位対決の名古屋ダイヤモンドドルフィンズと琉球ゴールデンキングスの試合では、ここまで5連勝と好調を見せていた琉球のオフェンスを抑え込んだ名古屋Dが73－60で勝利。アーロン・ヘンリーが23得点3リバウンド、スコット・エサトンが15得点9リバウンド、齋藤拓実が13得点8アシストを記録した。

群馬クレインサンダーズは6人が2ケタ得点を挙げ、ジョシュ・ホーキンソンが27得点と粘るサンロッカーズ渋谷を振り切り2点差で辛勝。シーホース三河は佐賀バルーナーズに勝利し8連勝目を挙げている。

◆■12月10日のB1試合結果

秋田ノーザンハピネッツ 65－92 仙台89ERS



群馬クレインサンダーズ 94－92 サンロッカーズ渋谷



越谷アルファーズ 88－72 茨城ロボッツ



アルティーリ千葉 73－94 レバンガ北海道



千葉ジェッツ 88－69 川崎ブレイブサンダース



アルバルク東京 74－67 横浜ビー・コルセアーズ



三遠ネオフェニックス 93－83 滋賀レイクス



シーホース三河 78－67 佐賀バルーナーズ



ファイティングイーグルス名古屋 90－71 富山グラウジーズ



京都ハンナリーズ 57－81 島根スサノオマジック



大阪エヴェッサ 76－86 宇都宮ブレックス



広島ドラゴンフライズ 74－105 長崎ヴェルカ



琉球ゴールデンキングス 60－73 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

