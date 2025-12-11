「這いつくばってでも前に進む覚悟」川井健太氏が札幌の新監督に就任
北海道コンサドーレ札幌は11日、川井健太氏(44)が2026シーズンから監督に就任することを発表した。併せて柴田慎吾監督(40)が今季限りで退任し、来季はコーチを担当することも伝えている。
川井氏は過去に愛媛FCの監督やモンテディオ山形のコーチなどを歴任し、2022年から2024年8月までサガン鳥栖を指揮。クラブ公式サイトを通じ、「チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます」と決意を述べた。
札幌は今季、1年でのJ1復帰を目指し、ペトロヴィッチ氏に代わる新監督として岩政大樹氏を招聘。しかし、上位争いに絡めない状況が続き、8月に岩政氏との契約を解除した。同時に、札幌U-18監督を務めていた柴田氏を新指揮官に据えたが、年間を通して一度もJ1昇格プレーオフ圏内の6位以内に入ることができず。12位と不本意な形でシーズンを終えた。
以下、川井健太氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文
●川井健太
(かわい・けんた)
■生年月日
1981年6月7日(44歳)
■出身地
愛媛県宇和島市
■選手歴
宇和島市立城南中-愛媛ユース-桃山学院大-愛媛
■指導歴
2008年〜2017年:環太平洋短期大学部サッカー部 監督
2012年〜2014年:愛媛FCレディース ヘッドコーチ
2014年〜2017年:日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ
2015年〜2017年:愛媛FCレディース 監督
2018年〜2018年5月:愛媛FC U-18 監督
2018年5月〜2020年:愛媛FC 監督
2021年4月〜2021年12月:モンテディオ山形 コーチ
2022年〜2024年8月:サガン鳥栖 監督
■コメント
「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ。
このたび監督に就任いたしました、川井健太です。
チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます。
また、北海道という唯一無二の素晴らしい土地と文化の中で、コンサドーレをより広く、より深く根付かせていくことも、私に課された大切な使命だと認識しております。
言葉を美しく並べることはいくらでもできますが、私たちの価値は、スタジアムで皆さまに何をお示しできるかに尽きます。
パートナー企業の皆さま、ファン・サポーターの皆さま、どうかお力をお貸しください。
私たちは勇敢に戦い、皆さまの期待に応えられるよう全力を尽くします。
そして、皆さまがコンサドーレの一員であることを誇りに思っていただけるチームをつくってまいります。」
