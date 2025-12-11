正座する子どもの後ろ姿（⇒次へ）


【見比べ必須】わずか3ヶ月でこんなに変わる？姿勢激変ショット

Instagramに投稿された「2歳の男の子のテレビを見る姿勢の変化」が話題を呼んでいます。「成長ですね！」「3ヶ月で何があった？」とコメントが集まり、1.8万いいねを超える反響となっています。

“じんくん（@jin_poyooo）さん” が投稿した、3ヶ月で激変したテレビを見る姿勢とは？

■思わず二度見したくなる！2歳の男の子が見せた姿勢の変化

投稿では、まず2歳の男の子「じんくん」が正座でテレビを見ている様子が紹介されています。

背筋がまっすぐと伸び、膝の上に添えた手もきれい。まるで小さなお坊さんのような凛とした姿勢で、画面をじっと見つめています。

正座でテレビを見る、じんくん（⇒次へ）


そこから3ヶ月後。

同じくテレビを見ているじんくんですが、その姿はどこか大人っぽく激変していました。クッションにもたれ、片足を軽く組み、リラックスしながらテレビを楽しんでいます。

お行儀良い姿勢はどこいった！？▶じんくんの“じわる日常”（⇒次へ）


思わず「3ヶ月で何があったの？」と感じてしまうほどの変化。

「将来は社長？」「貫禄が出てきたね〜」といった声が寄せられていました。正座姿から少し大人びた座り方への変化に、何度も見返したくなる投稿です。

■投稿主さんに聞く“大反響”の裏側

今回の投稿について、投稿主であるじんくん（@jin_poyooo）さんにお話を伺いました。

―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？

「たくさんDMやコメントもいただき、リポストしていただきました。以前投稿した動画の続きのような内容だったので、フォロワーさんからも“ある意味で成長だね！”と言っていただけました」

―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？

「おばあちゃんおじいちゃんや親戚にも“インスタグラマーだね”と喜んでもらえています！」

―印象的だったコメントや反響があれば教えてください。

「“和尚さんの裏の顔ですね”や“ブランデー片手に持っててほしかった”など、私もクスッと笑ってしまうコメントがありました」

―じんくんはどんなテレビ番組をよく見ますか？

「仮面ライダーが大好きです！」

―最近のお子さんの様子や面白かったエピソードはありますか？

「2歳なりに格好つけることを覚えたようで、保育園に迎えにいくとポケットに手を突っ込んでいたり、投稿にあったように足を組んでみたり、頬杖をついてみたり…。語尾に“〇〇かよ！”とつけることもあります」

―レタスクラブ読者に一言お願いします。

「息子の動画で、少しクスッとなったり、昔の育児を懐かしむ機会になれたら嬉しいです！」

■ほかにもたくさん！じんくんのじわじわくる日常

じんくん（@jin_poyooo）さんのアカウントでは、今回の投稿以外にも、つい笑顔になってしまう家族の日常がたくさん記録されています。

たとえば、あたらしい言葉を覚えたじんくん。

温かい飲み物を飲むときは「あったかい」「甘い」と上手に表現します。

飲んだあとには「あ〜」と笑う表情まで大人のようです。

温かい飲み物を飲んで大人びた感想「あったかい」▶勉強も頑張ってます（⇒次へ）


本を使ってお母さんと言葉の勉強。

テレビは「テベリ」、ソフトクリームは「ショーコロミーム」。

思わず声に出したくなる可愛い言い間違いが詰まっています。

可愛い言い間違いがたまらない。「テレビ」→「テベリ」▶全力リアクションも！（⇒次へ）


デビルの仮装をしているじんくんに「ママは2歳じゃないよ。29歳」と言うお母さん。

それを聞いたじんくんの「29歳？ずこー」という全力リアクションがたまりません。

「ママ2歳じゃないの？29歳！？」ズコーッ！！▶おちゃめな一面も（⇒次へ）


「じんくん、ご飯食べて〜」というお母さんの呼びかけに、収納ボックスからちょこんと顔を出すじんくん。

最後は立ち上がり、仮面ライダーの決めポーズをさらりと披露。

収納ボックスからチラリ▶（次画像から予想外の出来事が起こる保育士時代をおもしろおかしく描いた『保育士でこ先生6』が読めます）


じんくんの微笑ましい日常に、いやされている人が続出しています。

じんくんや家族の可愛らしいやり取りは、じんくんのInstagramでたっぷり見ることができます。

これからどんな表情や成長を見せてくれるのか、ますます楽しみですね。

文＝花谷瑛奈