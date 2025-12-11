“お行儀よすぎる正座”が3ヶ月後に激変「何があった？」とSNSでツッコミ続出
【見比べ必須】わずか3ヶ月でこんなに変わる？姿勢激変ショット
Instagramに投稿された「2歳の男の子のテレビを見る姿勢の変化」が話題を呼んでいます。「成長ですね！」「3ヶ月で何があった？」とコメントが集まり、1.8万いいねを超える反響となっています。
“じんくん（@jin_poyooo）さん” が投稿した、3ヶ月で激変したテレビを見る姿勢とは？
■思わず二度見したくなる！2歳の男の子が見せた姿勢の変化
背筋がまっすぐと伸び、膝の上に添えた手もきれい。まるで小さなお坊さんのような凛とした姿勢で、画面をじっと見つめています。
そこから3ヶ月後。
同じくテレビを見ているじんくんですが、その姿はどこか大人っぽく激変していました。クッションにもたれ、片足を軽く組み、リラックスしながらテレビを楽しんでいます。
思わず「3ヶ月で何があったの？」と感じてしまうほどの変化。
「将来は社長？」「貫禄が出てきたね〜」といった声が寄せられていました。正座姿から少し大人びた座り方への変化に、何度も見返したくなる投稿です。
■投稿主さんに聞く“大反響”の裏側
今回の投稿について、投稿主であるじんくん（@jin_poyooo）さんにお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
「たくさんDMやコメントもいただき、リポストしていただきました。以前投稿した動画の続きのような内容だったので、フォロワーさんからも“ある意味で成長だね！”と言っていただけました」
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
「おばあちゃんおじいちゃんや親戚にも“インスタグラマーだね”と喜んでもらえています！」
―印象的だったコメントや反響があれば教えてください。
「“和尚さんの裏の顔ですね”や“ブランデー片手に持っててほしかった”など、私もクスッと笑ってしまうコメントがありました」
―じんくんはどんなテレビ番組をよく見ますか？
「仮面ライダーが大好きです！」
―最近のお子さんの様子や面白かったエピソードはありますか？
「2歳なりに格好つけることを覚えたようで、保育園に迎えにいくとポケットに手を突っ込んでいたり、投稿にあったように足を組んでみたり、頬杖をついてみたり…。語尾に“〇〇かよ！”とつけることもあります」
―レタスクラブ読者に一言お願いします。
「息子の動画で、少しクスッとなったり、昔の育児を懐かしむ機会になれたら嬉しいです！」
■ほかにもたくさん！じんくんのじわじわくる日常
じんくん（@jin_poyooo）さんのアカウントでは、今回の投稿以外にも、つい笑顔になってしまう家族の日常がたくさん記録されています。
たとえば、あたらしい言葉を覚えたじんくん。
温かい飲み物を飲むときは「あったかい」「甘い」と上手に表現します。
飲んだあとには「あ〜」と笑う表情まで大人のようです。
本を使ってお母さんと言葉の勉強。
テレビは「テベリ」、ソフトクリームは「ショーコロミーム」。
思わず声に出したくなる可愛い言い間違いが詰まっています。
デビルの仮装をしているじんくんに「ママは2歳じゃないよ。29歳」と言うお母さん。
それを聞いたじんくんの「29歳？ずこー」という全力リアクションがたまりません。
「じんくん、ご飯食べて〜」というお母さんの呼びかけに、収納ボックスからちょこんと顔を出すじんくん。
最後は立ち上がり、仮面ライダーの決めポーズをさらりと披露。
じんくんの微笑ましい日常に、いやされている人が続出しています。
じんくんや家族の可愛らしいやり取りは、じんくんのInstagramでたっぷり見ることができます。
これからどんな表情や成長を見せてくれるのか、ますます楽しみですね。
文＝花谷瑛奈