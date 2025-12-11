週刊アンケート：【結果発表】インスタントカメラ使っている？
イラスト：飯田ともき
12月1日（月）から12月8日（月）まで実施したアンケート、「インスタントカメラ使っている？」の回答編です。
選択項目 投票数 使っている 69 使っていない 282 使ってみたい 56 合計 407
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
使っている デジタルとフィルム1台ずつ持っている。結婚式でその場で撮った写真をプリントしてあげたら大好評だった。 モデルさんを一眼で撮ったあと、その日のベストショットをその場で出力するのに使用しています。ほぼモバイルプリンターとして。 デジタルな写真は生成AIも含め編集の余地があるが、編集の余地が少ない、その瞬間を味わいたいのである。 チェキでじじばば撮ってその場で写真あげるとすごく喜ぶんで。そしてみんなひらひら振る 年始などで親戚の子どもを撮ってあげると、魔法のようだと喜んでくれる ミラーレスで撮った写真をその場で渡す為にチェキプリンターを使っている。スクエアとインスタックスミニを使用。フィルムは電気店やカメラ屋に会員登録して、買っています。 たまに使っている、といってもプリンタのみ。デジカメで撮影してその場で配る写真としては重宝する。 旅行のときに使います ぬいぐるみと旅をしてぬいぐるみ専用の思い出アルバムをチェキで作っています 日記的な使い方限定で、あえての低画質狙い。基本はデータ保存にしていてインスタントフィルムは必要な分のみの使用。1カ月に10枚程度の使用ですね。 友人など、身近な人を撮影することに関しては、最高峰の写真機です。どんなカメラやその他ガジェットにも変えられないと思っています。 正確に言えば「推しのアイドルとのツーショット写真をスタッフさんにチェキで撮ってもらっている」ですが…… ジワジワと写真が出てくるワクワク感が好き ボタンを押せばよく写るカメラに飽きたから。 表現手法の1つとして使ってます……が、出番は少ないです。使うと楽しいですけど。 その場で物として残して共有できるから。インテリアや展示などにも良い。
使ってみたい すぐにプリントが得られるので試してみたい さてどう使うか？、それが問題だけど（笑） レトロな写真が撮れそうだから 撮った瞬間にデータでなく、物体としての写真になるのが楽しそう。フルマニュアル機が欲しい。 多人数で遊んでるときはあると楽しいと思うけど、コストを考えると二の足を踏む 次回海外に行く機会があったらチェキで撮って交流ツールにしたいですね 撮った写真をモノとして残る形にして手渡したい。 チェキフィルムに印刷できるプリンターみたいの欲しい 欲しいなぁとは思うけど、自分で思い描く活用範囲では、買うにはもう高くなりすぎた。（もっと前に買っておくべきだった） キャンペーンで試用させてもらったところ、家族で撮りあいながらワイワイしたのが案外楽しかったので。プリントがその場で出てきて共有できるのは楽しいですね。
使っていない ポラロイドを欲したのも今は昔。一人旅主体になったので、即時印刷の嬉しさも別に無いかなと。 フィルムカメラは持ってるけど現像代高いし、結局デジタルでいいやってなる。そしてどうせフィルムで撮るならリバーサルやモノクロで撮りたい。 撮った写真を共有する相手もいないし。 フィルムのチェキを持ってますが使ってません。コンパクトデジカメ所有してからは全く触ってないです。 身体はひとつなので、常に一番撮りたい物が撮れる機材で臨みたい 現状、デジカメの最大利点「いくら撮っても費用はタダ」という事実の前に敵うものはない。と言うか、カメラとレンズでお金が無いのでフイルムなぞという「お金持ち」の趣味に付き合っている余裕はない。 映像は画面で見るものに進化したと思うので、物理的なフィルムを出力するインスタントカメラはほとんど使わない。 物理的に写真が邪魔。保存期間にも疑念があるので使いたくはない チェキに興味があったものの、PENTAX 17からフィルムカメラ沼の方へ進んでしまったから 超望遠での野生生物しか撮影しないので、使いたいとは思いません 随分と使用してません。30年ほど前は結婚式に行くと必ず撮ってお祝いのメッセージを書いていましたが…… 結婚披露宴用の盛り上げグッズで考えてたけど、今的にはポータブルプリンタで間に合うから。 やはり、撮影のワークフローを全てデジタルにしてしまったので、インスタントカメラの入る余地がない……。 昔からフィルムにありがたみを感じていません。デジタルに移行してむしろありがたみを感じているくらいです。 おじさんには使い途がない。知り合いの教授がフィールドワークに持って行って、原住民に写真を渡してコミュニケーションを取っていたけど、私は同行させて貰って原因不明の下痢で死にかけたからインスタントカメラにいい思い出はないんです。