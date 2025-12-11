奥田民生『TOUR 1997 股旅』より「イージュー★ライダー」のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奥田民生の『股旅』関連3作品『TOUR 1997 股旅』『ひとり股旅』『ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場』が初Blu-ray化（12月24日発売）。その『TOUR 1997 股旅』に収録される「イージュー★ライダー」のライブ映像が公開となった。

■一夜限りの上映会では、奥田民生からのスペシャルメッセージも！

1996年6月21日に6thシングルとして発売されて以来、奥田民生希代の名曲のひとつとして挙げられる「イージュー★ライダー」の1997年のライブパフォーマンスは、約30年の時を経過しても色褪せることなく、今もなお愛され続ける理由が垣間見える貴重な映像となっている。

また、Blu-ray発売を記念して、発売前夜の12月23日には、全国20都市22の映画館にて、『ライヴ・フィルム「TOUR 1997 股旅」（劇場版5.1ch）』の一夜限りの上映会も開催。その本編上映前には、奥田民生本人による「上映前の諸注意事項」の映像も公開される。約30年の時を経て、世の酸いも甘いも経験した60歳の“いぶし銀”奥田民生の上映前コメントは、非常に感慨深い。

そして12月23日の上映会来場者には、入場者特典として新★劇場版ビジュアルをあしらった「上映日入りメモラブル・ステッカー」がもれなくプレゼントされることも発表。カラー・A7サイズのサテン地（布製）でラグジュアリーな仕様となっており、ここでしか手に入れることができないレアアイテムとなる。

■約30年前の日本武道館の熱狂が甦る！

画と音の素晴らしさに話題となった前作と同様、当時フィルムで撮影された映像素材を、ソニーPCL独自の高解像度/高精細化映像ソリューション「RS+」によりアップコンバートしてHD化。音はリマスタリングを施した劇場版5.1chサウンドでマルチチャネル化。高画質な音声、映像としてあらたに生まれ変わった。

より鮮やかに、よりクリアになってデジタル・シネマ・パッケージで上映されることで、映画館をライブホールに変える臨場感を実現。拍手も歓声もOK。劇場のダイナミックな音響と大スクリーンによる圧倒的な没入感で、約30年前の日本武道館の熱狂に誘う。

約30年の時を経て甦る、あの夜の熱狂と感動。このツアーを経て演奏された楽曲が、1998年発表の奥田民生の名盤『股旅』へと繋がる、ファンにとっても、そして日本のロック史にとっても特別な一夜を収めたライブフィルムとなっている。

最初で最後の劇場上映を、ぜひスクリーンで体感しよう。上映チケットは、イープラスにて12月18日まで発売中だ。

なお、奥田民生は、2026年1月7日に全8曲を収録したEP『あまりもの』をリリース。1月11日からは全国ツアー『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』も決定している。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『TOUR 1997 股旅』

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『ひとり股旅』

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場』

2026.01.07 ON SALE

EP『あまりもの』

■イベント情報

『奥田民生ライヴ・フィルム『TOUR 1997 股旅』（劇場版5.1ch）一夜限定上映』

12/23（火）全国20都市22の映画館

登壇劇場：シネマート新宿

登壇：板屋宏幸監督

※本編上映前舞台挨拶あり

※内容が予告なく変更になる場合あり、都合により中止になる場合あり

※来場者プレゼント：「上映日入りメモラブル・ステッカー」

