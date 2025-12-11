BE:FIRST・JUNON×綱啓永によるSP対談！仲の良さが伝わる同世代ならではのトーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTのJUNONと俳優の綱啓永が、12月13日に放送されるJ-WAVE『MILLION BILLION』に出演。3週にわたって届けられた、スペシャル対談の最終回となる。

■それぞれのフィールドで挑戦を続けるふたり

12月5日に公開される映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で共演しているふたり。

初回となる11月29日の放送では、綱啓永のこれまでの活動や、転機となったドラマ『君の花になる』について振り返り、俳優としてのスタンスや心境の変化を語った。続く12月6日の放送では、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』での共演エピソードや撮影現場での印象深い出来事など、作品の見どころをたっぷりと紹介した。

最終回となる12月13日の放送では、好きな作品や趣味の話など、ふたりの仲の良さが伝わる同世代ならではのトークをお届け。同世代でありながらそれぞれのフィールドで挑戦を続けるふたりの、ここでしか聞けない貴重な同世代対談とっている。

なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。

■番組情報

J-WAVE『MILLION BILLION』

12/13（土）24:00～25:00

ナビゲーター：BE:FIRST

ゲスト：綱啓永（俳優）

