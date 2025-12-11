Snow Manの佐久間大介が、雑誌『Pen』の撮影オフショットを自身のInstagramで公開。パリの街並みと自然に溶け込む美しいビジュアルが、SNSで大きな注目を集めている。

【画像＆動画】パリの街に溶け込む佐久間大介／ラウールの真似も／『Pen』表紙ビジュアル＆関連写真

■ベージュトーンでまとめた洗練スタイルの佐久間大介

まずはヴァンドーム広場で撮影されたショット。淡いベージュのコートとパンツのワントーンコーデに、ピンクヘアが優しく映える。さらに引きのカットでは、歴史的建造物に囲まれた広場に佇む姿が印象的で、スケール感ある背景とミニマルな淡色スタイルが絶妙に調和している。

■ブレゲのブティックで「ブレゲ愛が爆発」「まじの釘付け」

中盤では、佐久間がBREGUET（ブレゲ）のブティックを訪れる様子も。外観や巨大なウォールクロックを指差す爽やかな笑顔から一転、時計をルーペで覗き込む真剣な横顔へと変わる表情が印象的だ。キャプションには「ブレゲ愛が爆発」「まじの釘付け」「伝説のダブルトゥールビヨン！」と、自身の高揚感がそのまま綴られている。アウターを脱いだ姿では、ジップアップニットもベージュで統一されているのが確認できる。

最後は広場を歩く後ろ姿で静かな余韻を残し、投稿は全20枚の充実した内容に。佐久間本人のコメントと合わせてじっくり楽しめる構成となっている。

SNSでは「あなたが芸術だよ」「パリがよく似合う」「どのショットも大人の男性の魅力に溢れてる」「時計に見惚れる佐久間くん愛おしすぎる」「街に溶け込んでる」「絵になる」「ビジュ最強」といった声が寄せられている。

■エッフェル塔を背景に“ラウールポーズ”も！

■佐久間大介『Pen』表紙ビジュアル

■佐久間大介×ブレゲ

Snow Man

