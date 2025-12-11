リミックスポイント <3825> [東証Ｓ] が12月11日昼(12:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の3円→5円(前期は無配)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、「事業の成長・拡大及び経営効率・収益性の向上により企業価値を高めつつ、財務基盤の健全性の確保、資本効率の向上、株主還元の強化をバランスよく追求することを基本的な方針とし、資本政策に取り組む」こととしており、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けております。電力小売事業を営むエネルギー事業につきましては、販売代理店網の強化や積極的な販促活動により、高圧・低圧需要家の新規受注や販売電力量が順調に伸長してきております。また、蓄電池事業を営む蓄電ソリューション事業におきましても、蓄電池の販売代理店の開拓や販売活動を積極的に推進し、当社オリジナルブランドの家庭用ハイブリッド蓄電システム「remixbattery」や工場や商業施設等の法人向け小型産業用ハイブリッド蓄電池の蓄電池販売台数が順調に伸長しており、エネルギー事業及び蓄電ソリューション事業の業績が、ともに順調に推移していることを鑑みて、上記方針に基づき、株主の皆様に対する利益還元として、2026年３月31日を基準日とする１株当たり配当金を２円増配し、５円とさせていただくことといたしました。

