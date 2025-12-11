『サンキューピッチ』作品紹介PV解禁

　漫画『サンキューピッチ』コミックス第4巻発売を記念して、作品紹介PVが公開された。声優小野大輔が9キャラ演じている。

【動画】可愛い声出す小野大輔　女含め9キャラ担当『サンキューピッチ』PV

　『少年ジャンプ＋』にて連載中の『サンキューピッチ』は、6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」。男は驚異的な豪速球を投げ、勝負に負けたことがないという。県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が校内にいると推測。

　小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる。だが、男には野球ができない“ある秘密”があって…。高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球―3球！？ 9回ウラから始まる野球ストーリー。

　主要登場人物であるピッチャーが、【1日に3球しか全力投球できない】という特殊な制約を抱えており、「今までに読んだことのない野球漫画」として連載当初からSNS上で大きな話題となっている。

■キャスト情報
阿川美奈子：小野大輔
桐山不折　：小野大輔
小堀へいた：小野大輔
広瀬洋二　：小野大輔
三馬正磨　：小野大輔
伊能商人　：小野大輔
露木凛　　：小野大輔
轟大愚　　：小野大輔
真澄賢悟　：小野大輔
他のキャラ：小野大輔