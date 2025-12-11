小野大輔、かわいい声出す 女子含め9キャラ担当『サンキューピッチ』作品紹介PV解禁
漫画『サンキューピッチ』コミックス第4巻発売を記念して、作品紹介PVが公開された。声優・小野大輔が9キャラ演じている。
『少年ジャンプ＋』にて連載中の『サンキューピッチ』は、6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」。男は驚異的な豪速球を投げ、勝負に負けたことがないという。県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が校内にいると推測。
小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる。だが、男には野球ができない“ある秘密”があって…。高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球―3球！？ 9回ウラから始まる野球ストーリー。
主要登場人物であるピッチャーが、【1日に3球しか全力投球できない】という特殊な制約を抱えており、「今までに読んだことのない野球漫画」として連載当初からSNS上で大きな話題となっている。
■キャスト情報
阿川美奈子：小野大輔
桐山不折 ：小野大輔
小堀へいた：小野大輔
広瀬洋二 ：小野大輔
三馬正磨 ：小野大輔
伊能商人 ：小野大輔
露木凛 ：小野大輔
轟大愚 ：小野大輔
真澄賢悟 ：小野大輔
他のキャラ：小野大輔
