「ブラックサンダー」まさかルアー化 チョコバー形状そのまま「あのギザギザ」で独自の水噛み性能、水中動画も公開【詳細・価格】
ルアーメーカーのデュオ（DUO）と菓子メーカーの有楽製菓は11日、「ブラックサンダー」をモチーフにした異色のコラボレーション商品『ブラックサンダールアー』を来年春に発売すると発表した。
「釣りの行動食」というブラックサンダーの新しい楽しみ方を、釣りファンに提案しようと開発に着手。エネルギーチャージに適した食べごたえや、携帯性に優れたサイズ感など、ブラックサンダーが持つ特長をアウトドアシーンにおいて生かし、ブラックサンダーのビジュアルを忠実に再現した『ブラックサンダールアー』が誕生した。
DUOは、ブラックサンダーの質感や形状を細部まで忠実に再現し、ルアーとしての性能を最大限に引き出す設計を追求。魚が思わず食いつくほどリアルな「ブラックサンダー型ルアー」を、技術力を結集して具現化した。
一方、当初から困難の連続だったという。メタルジグ、ワーム、ジョイント式…あらゆる可能性を模索しては消え、四角いパッケージ形状を維持したまま、いかにして「釣れるアクション」を生み出すか、ルアー設計の常識との戦いだった。最大の突破口となったのは、パッケージの「あのギザギザ」を利用するという逆転の発想だったという。
2026年春より、全国の釣具店およびDUO公式オンラインストアで発売予定。これに先駆け、来年1月16〜18日にパシフィコ横浜で開催される『釣りフェス2026 in YOKOHAMA』のDUO Internationalブースで実物を展示し、数量限定BOXでの先行販売を行う（各日100個、3日間合計300個）。
有楽製菓の公式YouTubeでは「泳ぐブラックサンダー!?」と水中の様子を映した動画も公開された。
■『ブラックサンダールアー』商品特長
1）「黒き」造形へのこだわり
思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現。水中での存在感とリアリティを両立した。
2）パッケージを再現したフラットボディ
パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み出す。
3）前代未聞の「ギザギザリップ」構造
パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現した。
価格：2400円（税込）
スペック
・タイプ：フローティング
・重量：17グラム
・全長：75ミリ
・レンジ：0〜1.4メートル
・フックサイズ：#5
