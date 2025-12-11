「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル」メインカット＆ゲスト出演者解禁！主演・松重豊のコメントも到着

テレ東では、2025年12月31日（水）大晦日の夜（夜９時55分～11時30分）に「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！」の放送が決定しました。今年で９年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズですが、毎年、多くの視聴者の皆様にご支持をいただき、いまや日本の年末恒例番組の一つとなりました。

テレ東の深夜ドラマとして13年にわたりお届けしてきた松重豊主演の「孤独のグルメ」。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマです。今年1月には井之頭五郎役の松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開、ドラマの枠を超え大きなスクリーンを通して、国内外問わず多くの皆様に作品を楽しんでいただけるコンテンツとなりました。

そして、今年の年末も5年ぶりの生放送（※一部）パートとともに「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！」にて井之頭五郎が2025年を締めくくる食の旅路へ赴きます。

2025年大晦日は、【おにぎり】のお米と具材を求めて小さな相棒とともに井之頭五郎が東日本を走り回る！

毎年、予期せぬ事態に巻き込まれる五郎ですが、今年はとあるカウントダウンイベントで配られる【おにぎり】のお米と具材集めに奔走することに！いつもと雰囲気の違う小さな相棒とともに、米どころである新潟・佐渡や山形・米沢など東北を巡ることになる五郎は、やはり今年も行く先々で度重なるお願いごとを引き受けていく…。そして、その土地の様々な人に出会いながら、地方飯を堪能！タイムリミットが迫るカウントダウンイベントに五郎は間に合うのか。生放送中に、炊き立ての新米おにぎりで大晦日を締めくくることは出来るのか！五郎の2025年食べ納めの珍道中と、至高のグルメの数々にぜひご期待ください。

【30秒予告映像】 URL： https://www.youtube.com/watch?v=1q5-IQgdMNc

さらに、そんな大晦日を盛り上げるゲストキャストも解禁！主演・松重豊からのコメントも到着

毎年、五郎が出会う魅力的な人々も見どころの本ドラマですが、2025年大晦日も豪華なキャスト陣が決定。

とある場所で行われるカウントダウンイベントの企画責任者・穂積亜紀役に新川優愛、そのイベントで【おにぎり】を振舞うSNS総フォロワー数120万人のおにぎり師・おにぎり小太郎役に森永悠希。そんなイベントの食材集めのために、五郎が訪れる新潟・佐渡島の食事処の大将役を塚本高史、佐渡の農家さん・相田忠明役を福澤重文が演じます。さらに山形・米沢で出会う焼き肉店の女性アルバイト・くるみ役に矢崎希菜、そして道中で寄る中華料理屋さんの女将役に田島令子と豪華な出演者たちが脇を固めます。新川優愛と森永悠希は生放送にも出演予定！

個性豊かな登場人物たちと井之頭五郎の出会い、人と人との物語にもぜひご注目ください。

＜井之頭五郎役／松重豊 コメント＞

節目にもならない9年連続だそうです。そして、当たり前の風物詩になりつつある一気見再放送。僕らがブラウン管の前に齧り付いていた、ワクワクする箱だった大晦日のテレビ。それとは異質の存在に変わり果てたように感じます。自分が老けただけかもしれません。せめてもの抵抗で5年振りの生放送に挑みます。期待されても困りますが、紅白よりワクワクする瞬間があるやも、です。

≪「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！」ドラマ概要≫

今年で9回目！2025年の大晦日放送は5年ぶりに一部生放送が帰ってくる！迫るタイムリミット！今年も黄色信号！！とあるカウントダウンイベントで配布される【おにぎり】のお米と具材集めで、新潟・佐渡と山形・米沢と東北を周り、地方飯を堪能しながら都内を目指す。いつもと雰囲気が違う相棒と大晦日のカウントダウンイベントへ急げ五郎。ラストは生放送で2025年の大晦日をあったかな新米おにぎりで締めくくることは出来るのか！2026年も美味しいお米が食べられる1年でありますように。

そして年末年始は「孤独のグルメ」”過去作イッキ見放送”も決定！

昨年に引き続き、年末年始は「孤独のグルメ」過去作品から特に反響の大きかったエピソードを厳選してイッキ見放送！大晦日だけではなく、ぜひ「孤独のグルメ」を観ながら、素敵な年末年始をお過ごしください。

【放送日時】 ※放送内容は変更の可能性がございます

《地上波》

■12月31日（水）

朝5時45分～昼12時25分 「孤独のグルメ 大晦日スペシャル」(2020、2021、2022、2023)

午後12時25分～午後2時00分 「孤独のグルメ 大晦日スペシャル」(2024)

■1月1日（木）

朝6時30分～夕方5時45分 「孤独のグルメ Season4～6」よりピックアップ

「孤独のグルメ お正月スペシャル」（2016、2017）

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

《ＢＳ》

■12月31日（水）

夜6時55分～夜9時55分 「孤独のグルメ 大晦日スペシャル」(2023、2024)

放送局：ＢＳテレ東

≪番組概要≫

【タイトル】 「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！」 ※ルとおの間は全角スペース 【放送日時】 12月31日(水) 夜9時55分～11時30分 【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 【配信】 放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて見放題配信▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/ ▶U-NEXT: https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★▶TVer：https://tver.jp/series/sr1tn9u6sx▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka/▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 【原作】 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!） 【出演】 松重豊新川優愛、森永悠希、福澤重文、矢崎希菜、平田敦子、田島令子、塚本高史 【脚本】 田口佳宏 【演出】 北畑龍一 井川尊史 中山大暉 【音楽】 久住昌之 ザ・スクリーントーンズ 【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京） 【プロデューサー】 小松幸敏 (テレビ東京) 小嶋志和（テレビ東京）吉見健士（共同テレビ） 笠島徳竜（共同テレビ） 【制作協力】 共同テレビジョン 【製作著作】 テレビ東京 【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka2025/ 【公式X】 ＠tx_kodokugurume https://x.com/tx_kodokugurume 【公式Instagram】 ＠tx_kodokugurume https://www.instagram.com/tx.kodokugurume/ 【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@kodokunogourmet-tvtokyo 【公式TikTok】 @tx_kodokugurume