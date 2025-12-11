ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』、場面写真＆LAプレミアのオフショットが解禁
A24製作、ティモシー・シャラメ主演の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』より、場面写真5点とLAプレミアのオフショットが解禁された。
【写真】『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真が公開
本作は、1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た物語。監督を務めるのは、『アンカット・ダイヤモンド』で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。
卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤーのマーティ・マウザーは、親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するための資金を稼いでいた。ロンドンで行われた世界選手権で日本の選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権に参加し、彼を破って世界一になるため、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする…。
主役マーティを演じるのはティモシー・シャラメ。『君の名前で僕を呼んで』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』でアカデミー賞（R）主演男優賞にノミネートされ、人気・実力ともにトップクラスの評価を得ているティモシーが、本作で再び圧巻の演技を披露する。
今月2日、ニューヨーク映画祭（NYFF）にてプレミア上映が行われ、Rotten Tomatoesで97％の高評価を獲得し、ティモシーの熱演が評論家を魅了した本作。第83回ゴールデングローブ賞では、作品賞（ミュージカル・コメディ部門）、主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門／ティモシー・シャラメ）、脚本賞の計3部門にノミネートされ、批評家から高い評価を得ている。ティモシーは史上最年少で5度目のゴールデングローブ賞ノミネートとなった。
現在（12月9日時点）、50部門にノミネートされ、うち5部門を受賞。評論家からは、「シャラメは蒸気ローラーのような大胆なキャラクターを演じ、初のオスカー受賞に向けて、自信に満ちた賭けに出た。誰か一人を選ぶなら、全額シャラメに賭けろ。今すぐに！（THE STANDARD）」「マーティは嫌なやつだ。でも憎めないやつでもあって、シャラメは決して観客を置いていかない。熱狂的な激しい演技で満ちたこの映画の中で、スターである彼は際立っており、すべてを巻き込み抑え込んでいるにも関わらず、圧倒的存在感を放っている（Empire Magazine）」「“マーティ・シュプリーム”ことティモシー・シャラメは、ときに殴りたくなるほどのキャラなのに、思わず信じたくなる象徴的なキャラクターとして成立させている（Variety）」「『マーティ・シュプリーム』でティモシー・シャラメは偉大な存在になり得ると証明した（Rolling Stone）」といった絶賛が相次いでおり、アカデミー賞獲得への期待が高まっている。
8日にはLAプレミアが開催され、キャストのグウィネス・パルトロウ、オデッサ・アザイオン、ケビン・オレアリーに加え、マーティのライバルである卓球選手・エンドウを演じた東京デフリンピック2025代表・川口功人（トヨタ自動車）が登壇。しっかりと肩を組んだ4人のオフショットも到着した。オデッサが着用しているのは、ティモシーがプロデュースした本作のオリジナルグッズで、キャストの親密さがうかがえる1枚となっている。
また、場面写真5点も新たに解禁された。誰かと電話をするマーティのチャーミングな表情を捉えたカットや、世界一の卓球選手を目指す彼の真剣なプレー中の姿が収められたものに加え、グウィネス演じるアメリカの大女優・ケイの圧倒的なオーラを感じる1枚、マーティとオデッサ演じる恋人との逢瀬を切り取ったカットも印象的だ。
さらに、本作で演技デビューを果たしたタイラー・オコンマ（ラッパー、タイラー・ザ・クリエイター）との場面写真では、万年金欠で世界選手権出場の資金も底をついているはずのマーティが、大量のドル紙幣を手にしている。いったいこの大金はどこから出てきたのか？ どれも物語への想像をかき立てる場面写真ばかりだ。
映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、2026年3月13日より全国公開。
