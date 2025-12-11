『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』、12.31放送決定 おにぎりのお米と具材を求めて井之頭五郎が東日本を走り回る
松重豊が主演するドラマ『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』（テレビ東京系）が、12月31日21時55分より放送されることが決定。あわせて、ゲストキャストとして新川優愛、塚本高史、森永悠希、田島令子、福澤重文、矢崎希菜の出演が発表され、主演・松重からコメントも到着した。
【写真】大晦日スペシャルのゲストキャストたちも解禁
テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり届けてきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が、営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマだ。今年1月には、井之頭五郎役の松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、ドラマの枠を超えて大きなスクリーンを通し、国内外問わず多くの人々に楽しんでもらえるコンテンツとなった。
そして今年の年末も、5年ぶりの生放送パートとともに、井之頭五郎が2025年を締めくくる食の旅路へ赴く。
毎年、予期せぬ事態に巻き込まれる五郎だが、今年はとあるカウントダウンイベントで配られる【おにぎり】のために、お米と具材集めに奔走することになる。いつもとは雰囲気の違う小さな相棒とともに、米どころである新潟・佐渡や山形・米沢など東北を巡る五郎は、やはり今年も行く先々で次々とお願いごとを引き受けていく。そして、その土地のさまざまな人々に出会いながら、地方飯を堪能していく。
タイムリミットが迫るカウントダウンイベントに、五郎は果たして間に合うのか。生放送中に炊き立ての新米おにぎりで大晦日を締めくくることができるのか。五郎の2025年食べ納めの珍道中と、至高のグルメの数々に期待したい。
五郎が出会う魅力的な人々も見どころの本ドラマだが、2025年大晦日も豪華なキャスト陣がそろった。とある場所で行われるカウントダウンイベントの企画責任者・穂積亜紀役を新川優愛が務め、そのイベントで【おにぎり】を振る舞う、SNS総フォロワー数120万人のおにぎり師・おにぎり小太郎役を森永悠希が演じる。新川と森永は、生放送にも登場する予定だ。
さらに、イベントの食材集めのために五郎が訪れる新潟・佐渡島の食事処の大将役には塚本高史、佐渡の農家・相田忠明役には福澤重文。山形・米沢で出会う焼き肉店の女性アルバイト・くるみ役を矢崎希菜が務め、道中で五郎が立ち寄る中華料理店の女将役を田島令子が演じるなど、豪華な出演者たちが脇を固める。
井之頭五郎役の松重は、「節目にもならない9年連続だそうです。そして、当たり前の風物詩になりつつある一気見再放送。僕らがブラウン管の前に齧り付いていた、ワクワクする箱だった大晦日のテレビ。それとは異質の存在に変わり果てたように感じます。自分が老けただけかもしれません。せめてもの抵抗で5年振りの生放送に挑みます。期待されても困りますが、紅白よりワクワクする瞬間があるやも、です」とコメントを寄せた。
また、年末年始は『孤独のグルメ』の“過去作イッキ見放送”も決定している。昨年に引き続き、過去作品の中から特に反響の大きかったエピソードを厳選して一挙放送する予定だ。
ドラマ『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』は、テレビ東京系にて12月31日21時55分放送。
