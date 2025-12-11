三菱鉛筆は、水性ボールペンの「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズより、0.7mmボールを搭載した「uniball ZENTO シグニチャーモデル」および「uniball ZENTO スタンダードモデル」「uniball ZENTO ベーシックモデル」を2025年12月23日（火）に発売します。実売価格はシグニチャーモデルが3300円、スタンダードモデルとベーシックモデルが275円（いずれも税込）。

「uniball ZENTO 0.7mm」（左からシグニチャーモデル、スタンダードモデル、ベーシックモデル）

「uniball ZENTO」シリーズは、三菱鉛筆が6年をかけて新たに開発した新感覚の次世代水性ボールペン。デジタル化した社会だからこそあえて「かく」を追求した、新感覚のすいすいなめらかな書き心地が特徴です。

今回は「シグニチャーモデル」「スタンダードモデル」「ベーシックモデル」の3モデルに、これまでの0.38mm、0.5mmに加えて0.7mmのボール径を発売することで、選択肢の幅がさらに広がります。0.7mmボールの水性ボールペンでありながら、やわらかい書き心地とにじみを抑制するというuniball ZENTOインクの特徴を感じられる1本となっています。

【商品特徴】

uniball ZENTO シグニチャーモデル

uniball ZENTOのやわらかい書き心地を最大限に味わうことのできる象徴的なモデルのシグニチャーモデル。上品なシャンパンゴールドを加え、上位モデルらしいカラーラインアップになっています。

uniball ZENTO スタンダードモデル

落ち着いたベーシックな軸色（インディゴ、アンバー、リネン）を採用することで、シーンや合わせるものを選ばず幅広く使えます。0.38mm、0.5mmで展開する軸色とも異なり、お気に入りの1本を選べるラインアップとなっています。

uniball ZENTO ベーシックモデル

さまざまな場面で広く使われる、黒・赤・青の3色のインク色に0.7mmボールを加えることで、太くはっきりとした描線を好まれる方にもおすすめの1本です。

三菱鉛筆 「uniball ZENTO 0.7mm」 発売日：2025年12月23日 実売価格：シグニチャーモデル／3300円、スタンダードモデル＆ベーシックモデル／275円（いずれも税込）

