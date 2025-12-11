柳原可奈子、娘への“手作りクリスマス弁当”が「素敵すぎる」「最高に可愛い」「スゴイ」
タレントの柳原可奈子が10日までにインスタグラムを更新。手作りの“クリスマス弁当”を公開すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】柳原可奈子、“手作りクリスマス弁当”が「素敵すぎる」 過去のお弁当も（7枚）
2019年2月に一般人男性と結婚。2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産している柳原。昨年4月にはインスタグラムを開設し、長女の脳性まひを公表。娘への手作り弁当も度々公開している。
今回は「今日はひと足早く #クリスマス弁当 です」と投稿。内容はジャガイモ、ほうれん草、生クリームのペーストとはんぺん、さらにしいたけでモミの木を表現したおかずや、チーズとウインナーで表現したサンタクロース、ふりかけがあしらわれたカラフルなおにぎりなどとなっている。ファンからは「素敵すぎる」「最高に可愛い」「スゴイ」などの声が集まった。
引用：「柳原可奈子」インスタグラム（@yanagihara_kanako_）
