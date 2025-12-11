乃木坂46・梅澤美波、移動中のラフな姿もキュート！ 2nd写真集『透明な覚悟』先行カット第3弾解禁
2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第3弾が解禁された。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集カバー4種が公開
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
解禁されたのは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレを電車で移動中のひとコマ。タンクトップにヘッドホンというラフなスタイルで、普段の彼女を感じられるような一枚となっている。変わりゆく景色に想いを馳せる素の表情も魅力的だ。
日本では味わえない車窓からの壮大な景色に、「すご〜い！」と無邪気に感動していたという梅澤。「この衣装は、私がヘッドホンをつけたいと言ったところから決まりました。自然体な私をどうにか伝えたくて、ヘッドホンをつけて移動する、といういつものリアルな感じを出せたと思います」と感想を述べている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集カバー4種が公開
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
日本では味わえない車窓からの壮大な景色に、「すご〜い！」と無邪気に感動していたという梅澤。「この衣装は、私がヘッドホンをつけたいと言ったところから決まりました。自然体な私をどうにか伝えたくて、ヘッドホンをつけて移動する、といういつものリアルな感じを出せたと思います」と感想を述べている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。