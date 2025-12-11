森七菜主演、長久允監督作『炎上』サンダンス映画祭ノミネート！ 新宿の片隅で生きる一人の女性の物語
主演・森七菜×監督・長久允（ながひさ・まこと）の初タッグとなる2026年春公開の映画『炎上』が、第42回サンダンス映画祭「NEXT」部門にノミネートされ、世界最速のワールドプレミア上映を行うことが明らかとなった。併せて、主演の森、監督から喜びのコメントが到着した。
【動画】新宿・歌舞伎町で彼女に何が起きたのか--『炎上』特報
本作は、長久監督が脚本・監督を手がける新宿・歌舞伎町を舞台にしたオリジナル長編映画。
映画『国宝』、『フロントライン』に出演し、その存在感と演技力の高さに国内外からの評価が集まっている森が主人公・小林樹里恵（通称・じゅじゅ）を演じ、複雑な環境の中で必死にもがく若者のリアルな姿を見事に体現している。
両親に厳しく育てられ、自身の感情を表現することが苦手な主人公・小林樹里恵。家族との関係に耐え切れず、家を飛び出した彼女が、SNSを頼りにたどり着いた先は新宿・歌舞伎町。初めて知る新たな世界で、様々な人との出会いを経て、自分の意思を持つことができるようになった彼女にとって唯一の安心できる居場所となったはずだったが…。
監督が映画化するために5年間温めていた企画であり、さまざまな人に取材を重ねながら物語を作り上げた。監督は「新宿歌舞伎町のニュースを見て、現場を取材し、彼女／彼らの物語を書くべきだと思ったことがきっかけです」と制作動機を明かしている。
また、リアルさを追求すべく、映画の舞台である新宿・歌舞伎町でのロケも実際に敢行しており、街のありのまま姿を物語に落としこんだ。「シリアスな物語ではあります。でもあの広場のように騒がしく、キラキラとした映画にもなっています。森さんをはじめ俳優陣の演技、カメラ・照明・美術・衣装・ヘアメイク・音楽・サウンド・編集の全てが素晴らしく絡み合っています。どうか映画館で見ていただけたら嬉しいです」と観客へ向けてメッセージを寄せている。
このたび、本作が2026年1月22日から2月1日（現地時間）に、アメリカ・パークシティーで開催される「第42回サンダンス映画祭」のNEXT部門にノミネートされることが発表され、現地時間1月25日に世界最速ワールドプレミア上映が開催されることが決定。
世界最大級のインディペンデンス国際映画祭と称される同映画祭では、これまで、クエンティン・タランティーノ、ジム・ジャームッシュ、ポール・トーマス・アンダーソン、デイミアン・チャゼルなどの映画監督を排出。世界中の映画ファンから圧倒的支持を受け、独立系映画における重要な映画祭として40年以上の歴史を刻んできた。今回、そんな映画祭の中で挑戦的で既存の枠にとらわれない作品が選ばれるNEXT部門でのノミネートとなる。
長久監督は、過去3度に渡ってサンダンス映画祭での受賞に輝いている。2017年に公開された短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞。続いて、2019年に公開した長編映画デビュー作『WE ARE LITTLE ZOMBIES』も第35回サンダンス映画祭で日本映画として初めて審査員特別賞のオリジナリティ賞を獲得。さらには2024年に公開された短編映画『蟹から生まれたピスコの恋』で短編映画特別監督賞を受賞している。
長久監督ならではの作家性とストーリーは世界から絶賛を浴びており、本作においてもその独自性は健在。リサーチを重ねた上で描かれる新宿・歌舞伎町で生きる若者のリアルな姿と他では味わえない長久ワールドの融合は見どころのひとつだ。4度目となるサンダンス映画祭でも注目を集めており、世界中から期待が高まっている。
長久監督は「映画『炎上』のサンダンス映画祭2026への選出、心から嬉しく思います。新宿の片隅で生きる一人の女性の物語が、報道や観光では見えてこないこの物語が、北米の観客の方々にどう映るのだろうか。早く現地での声を聞きたいです」とコメント。
さらに、主演を務める森は「映画『炎上』がサンダンス映画祭に選出されたことを光栄に思います。本作品に関わったすべての方に感謝し、皆で共に喜びを分かち合いたいと思います。初めての映画祭、日本公開を前に海外で多くの方々へ見て頂けることに胸の高鳴りを覚えています」と言葉を寄せている。
映画『炎上』は、2026年春公開。
