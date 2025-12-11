¥¢¥í¥ó¥½³ÍÆÀ¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡ÖÀèÈ¯¤ÎÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×º¸ÏÓ¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤é¤Ë¶½Ì£¤«¡ª¡©ÊÆÊóÆ»
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹Êä¶¯¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó242²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£¥ª·³¤Î°ìÎÝ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ä¥á¥è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤ÈÆ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥¦¥©¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£³°Ìî¤â¡È¿Í°÷²áÂ¿¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÌî¼ê¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¡£Í¾¤Ã¤¿Ìî¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ä¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥«¥Ö¥ì¥é¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Îº¸ÏÓ¥´¥¢¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12¾¡º¸ÏÓ¥é¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºFA¡Ë¡¢13¾¡º¸ÏÓ¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥ºFA¡Ë¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨75¾¡87ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ºÇ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂÇÀþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÏºÆ¤Ó¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¼¡Âè¤ÇÉü¸¢¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£