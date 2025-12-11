橋本環奈、金髪×包帯姿にSNS騒然「怪我してても可愛い」「ぬぉぉ金髪！」
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（来年1月12日スタート）の公式SNSが11日までに更新され、金髪姿の橋本のオフショットが公開された。
【写真】何があったか知らんがとにかくカワイイ！金髪×包帯姿の橋本環奈
同作はバリバリのヤンキー娘が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。橋本は駆け出しの脳神経外科医・田上湖音波（たがみ・ことは）を演じる。
投稿には「包帯巻いててもかわいい湖音波(#橋本環奈) と撮影裏でメロいと話題になった中田先生(#向井理)の２shotをお届け」と記され、橋本は金髪ロングに加え、頭部に包帯を巻いているインパクト大の姿を披露した。
この投稿には「包帯巻いててもかわいいってどういうこと?」「マジで天使」「怪我してても可愛い」「ぬぉぉ金髪！！」との反響が寄せられている。
