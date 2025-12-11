鉄道時代の“遺構”完全消滅！ 新橋が開通

三重県は2025年12月8日、架け替えを進めていた津市の「津興橋」（つおきばし）の新橋が一部完成し、22日（月）に供用を開始すると発表しました。

【地図／写真】これが架け替えられた「近鉄道路」の橋です！

同橋は市街地を流れる岩田川に架かる市道（塔世橋南郊線）の橋です。国道23号の海側に並行し、1日約1万6000台の交通量がありますが、老朽化に加え、橋の中央に分離帯があって走りにくい、橋脚と橋脚の間が狭いといった治水上の課題などもあり、2016年度から架け替え事業が行われています。

2020年に並行して仮橋が完成し、交通を切り替え本橋を撤去、そこから新橋の建設工事を進めてきました。

新しい橋は車道2車線の両側に路肩、歩道を有し、全体の幅は9.15mから15.3mに広がっています。また高さが2.23m嵩上げされ、車線を狭めていた中央の分離帯もなくなりました。なお、南側の歩道だけは引き続き工事が進められ、2026年度の供用予定です。

この津興橋は1930年に「伊勢電気鉄道」（伊勢電）の鉄道橋として開通しています。旧橋の中央の分離帯は、複線だった鉄道時代の名残とも呼べるものでした。

伊勢電は岐阜県の大垣から伊勢まで140km以上に及ぶ路線を有した私鉄で、現在の養老鉄道、近鉄名古屋線の一部、近鉄鈴鹿線の前身にあたります。

戦前の伊勢電は、関西から伊勢方面の輸送で国有鉄道、参宮急行電鉄（現・近鉄大阪線、山田線）としのぎを削りましたが、経営破綻により参宮急行電鉄に吸収され、やがて近鉄の路線になりました。

しかし、近鉄名古屋線とほぼ並行する津から伊勢にかけての旧伊勢電のルートはローカル線（近鉄伊勢線）となり、1961年に廃止。道路に転用されて以降は「近鉄道路」と通称されています。