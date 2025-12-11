気仙沼のカキ漁師が大興奮…アメリカの「赤い大地」が証明する、南アメリカ原生林「生命の謎」

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥て、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載29回「20億年前の海で何が起きたのか…カキ漁師がミネソタの鉄山で見た「太平洋戦争」を左右した秘密」にひきつづき、メサビ鉱山からミシシッピ川をくだってニューオーリンズへ向かう旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

ミシシッピ川源流近くのメサビ鉄山を訪ねる旅が、写真家の大竹君の提案で始まった。森と海のつながりを探るカキじいさんは、妻らとともにミネソタへ向かい、スペリオル湖畔から鉄鉱石輸送の歴史や五大湖の地理を知る。翌日、世界最大級の露天掘りであるメサビ鉄山に立ち、赤い大地が太古の植物プランクトンと鉄の反応によって生まれたことを実感するのだった。

赤の大地

アメリカのメサビ鉄山で、果てしなく広がる赤の大地をその目で見て、妻は植物プランクトンと鉄の関わりを納得したようです。じつは妻は、宮城県の塩釜女子高校（現・塩釜高等学校）生物部出身で、高校生活はプランクトンを顕微鏡で観察することに明け暮れていました。わたしより、プランクトンのことはくわしいのです。

でも当時、先生から、鉄とプランクトンのことを教えてもらったことはまったくなかったそうです。それもそのはずです。妻が高校生だったのは60年も昔のことです。

わたしが鉄とプランクトンのことを知ったのは45歳のときだったのですから。その頃、東北大学の地質学の先生が話されたことを思い出しました。

「海の生物のことを思って地質を研究している人は一人もいませんよ」と。

お役所の仕組みが「縦割り」といって役割が別々になっているのと同じで、学問の世界も、せまい分野を深く研究するという時代が来ていたのです。

前の晩、泊めてもらったミネソタ大学の先生も、

「縦割りという仕組みがどれほど学問を遅らせているか計りしれません。学者はカキじいさんのような発想を描けないのです。講演会を企画しますので、またぜひ、ミネソタに来てください」

と言われました。

湖に漁師歌が響く

この季節、深夜まで明るいのです。腹ごなしに数人乗りのボートをチャーターして、湖に出ました。なんだか、気仙沼の家に帰ったような気分です。大竹君と、一緒に来ている大阪府木材連合会の会長、津田潮さんに宮城県の漁師歌、斎太郎節を披露しました。

「お前踊れ」と妻を促しました。

「松島〜の〜」夕焼けの湖に、宮城の漁師歌が響いていました。

20年も通ってオオカミの写真を撮り続けている大竹君の気持ちを尊重し、次の日は鉄とカキから離れた一日を過ごすことになりました。何度か訪れているコースだそうですが、ガイドを雇う決まりになっているのです。2人のガイドの乗るライトバンの屋根には、2そうのカヌーが積まれていました。まるで気仙沼市の舞根湾そっくりの湖岸に着きました。

北アメリカ大陸の北緯45度から60度にかけて広がるノースウッズの森は、南アメリカのアマゾン、シベリアのタイガに匹敵する世界最大級の原生林です。しかも高い山脈はなく、見渡す限り針葉樹を中心とする森林が広がっています。

およそ一万年前の最後の氷河期が残した無数の湖が点在し、ミネソタ州ナンバーの車には「10,000lakes（1万の湖）」と記されているほどです。

ガイドが付いたカヌーに妻と乗り込みました。若いころ、ノリの養殖をしていてダンベカッコ（細長い小型の木造船）を自由自在に乗り回していたわたしにとって、新鮮味はありません。オールを操ってどんどん進むと、ガイドは驚いています。それはそうでしょう、こちらは本職の漁師なんですから。

30分ほど進むと大きな岩の壁が切り立っている岸辺にカヌーを寄せました。赤っぽい絵の具で、動物や鳥の絵が描いてあるのです。鉄の粉に動物の脂を混ぜた顔料を使っているそうです。世界最大の鹿といわれるムース（ヘラジカ）やクマ、ノースウッズの水辺を象徴するハシグロアビ（カナダの1ドルコインに刻印されている）という鳥の絵などで、先住民が描いたものです。

ミシシッピ源流へ

アメリカ最大の河川、ミシシッピ川の源流にとうとう着きました。と、書きますと、人跡未踏の秘境を想像しますよね。日本の何本かの源流まで行きましたが、かなり苦労しました。

でも、さすがミシシッピ川はスマートですね。立派な舗装道路が通じているのです。アイタスカ州立公園（Itasca State Park）の中の湖が源流なのです。ステートとは州のことでミネソタ州の中にあります。

立派な管理事務所とビジターセンターが備わっています。源流のミネソタ州からメキシコ湾に面するルイジアナ州、ニューオーリンズまで示す、巨大な俯瞰図があります。全長3,800キロメートルほどで、大きな山脈はなく流域全体がほぼ広大な農地なのですから、すごい国ですよね。

アイタスカ州立公園に隣接するようにアメリカ最大の鉄鉱石鉱山（メサビ鉄山）が備わっているのですから、できすぎです。トウモロコシ、小麦、ピーナッツ、サトウキビ、綿などの農産物が育つにも、もちろん鉄分が必要です。

汽水域はカキの大産地

そして、この川が注ぐメキシコ湾の汽水域はカキの大産地です。すごいね、などと興奮した声で話していますと、ガイドの人が話しかけてきました。

「変な外国人がなに興奮してんだろう」

と思ったようです。大竹君が、日本からはるばる源流を訪れている訳を話しました。ガイドは実に不思議そうな顔をしています。ミシシッピなら私にまかせてという立場の人ですから、当然です。

植物と鉄分の関係は知りませんでした。まして、3,800キロメートル先のカキのことなんか論外です。カキを食べたのは何年前か忘れたわ、と微笑みました。そして、

「あなた方のような視点でここを訪れた人は初めてでしょう。訪問者のサイン帳にぜひ記帳してください」

と言われ、漢字で記帳しました。

アイタスカ州立公園は岩手県ほどの広大な森林です。その中に湖があり、地下水が湧いていて、あふれた水は小川となって流れ出し、大ミシシッピ川となるのです。

湖のあふれ口は10メートルほどで、石が積んであり、その間をザワザワ声を立てながらオーバーフローしています。その水音はわたしには、ミシシッピ、ミシシッピと聞こえました。

…つづく『「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」』では、かきじいさんが青年だったころのお話にさかのぼります。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第30回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

