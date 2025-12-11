20億年前の海で何が起きたのか…カキ漁師がミネソタの鉄山で見た「太平洋戦争」を左右した秘密

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥て、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載28回「東日本大震災がきっかけ…大阪の木材王がカキとウナギの森を育てる「まさかの物語」【環境活動】」にひきつづき、メサビ鉱山からミシシッピ川をくだってニューオーリンズへ向かう旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

「森は海の恋人植樹祭」で多くの人々と出会い、人生が豊かになってきたと振り返るカキじいさん。2011年、東日本大震災後に仮設住宅建設のため気仙沼を訪れた大阪府木材連合会長・津田潮さんが植樹祭に立ち寄り、森が海の生き物を育てるという考えに共鳴、大阪から大勢を連れて参加するようになった。津田さんを通じ淀川で天然ウナギを獲る漁師の存在を知り、川を守るため「ウナギの森植樹祭」も始まった。2019年の前夜祭では写真家・大竹英洋氏と出会い、彼がナショナルジオグラフィック掲載に至るまでの情熱的な旅を聞き、筆者の新たな関心がミシシッピへ広がっていった。

ミシシッピ川源流からニューオーリンズまでの旅に

わたしも30年前、まったく先の見通しは立てられなかったのですが、とにかく第一歩を踏み出さなきゃ、と、「森は海の恋人運動」を立ち上げました。「どこか似ているね」と意気投合したのです。

そして、カキの成長には、フルボ酸鉄が必要だという話をしますと、ミシシッピ川源流近くのメサビ鉄山のことを教えてくれたのです。大竹君のフィールドであるノースウッズで海のことを考えるとすれば、カナダの北側の海だそうです。ミシシッピ川河口のメキシコ湾との関わりはまったく頭になかったそうです。

「おもしろそうですね」

と言われたので、わたしは思わず大竹君の手を握り、そこへ連れていってくれないか頼んでいたのです。津田さんも、カナダから木材を輸入している関係から森と海との関係に興味を示していました。

大竹君にガイドをしてもらってミシシッピ川源流からメサビ鉄山、そして河口のニューオーリンズまで旅をしてみよう、そんな話がまとまったのです。わたしがなぜ鉄に夢中になっているか見せたいと思っていましたので、妻も連れて行くことにしたのです。

2019年8月5日、デルタ航空機は羽田空港を飛び立ちました。アメリカ中西部ミネソタ州都にあるセントポール空港までの旅です。セントポール空港に着くと、予約してあったレンタカーに乗り込み出発です。ハイウェイを5時間走ると五大湖の1つスペリオル湖が見えてきました。そして湖岸の古い町ダルースにつきました。

太平洋戦争当時は「世界有数の埋蔵量」

「カキじいさん、いよいよ鉄ですよ。ここからは鉄じいさんと呼ばせていただきますよ」

と、写真家の大竹英洋君は笑いながら話しかけてきます。そして、スペリオル湖を一望する高台に車を走らせました。

「あれを見てください」

と指さしました。湖岸のふ頭まで鉄道がのびていて、貨物列車が並んでいます。長い貨車の横には、赤茶色の小石のようなものが山になっています。大竹君は、

「鉄じいさん、鉄鉱石ですよ。やっと鉄にめぐりあいましたね」

と言いました。

メサビ鉄山の鉄鉱石がここからシカゴ、デトロイトを中心に五大湖周辺の工業地帯に運ばれていきます。もっとも鉄鉱石が掘られたのは、太平洋戦争の時だったそうです。当時、世界有数の埋蔵量を誇っていました。

戦争前、日本の軍人がここに来て、この光景を見ていたら、歴史は変わっていたかもしれませんね。石油も、鉄鉱石も乏しい日本がどうしてこんな国と戦争をしたのか理解できませんね。

一橋大学経済学部出身の大竹君が説明してくれました。理系、文系両方に知識のあるナイスガイドです。大きな地図を出して、五大湖の地理的位置を確かめました。

五大湖とは、スペリオル湖、ミシガン湖、ヒューロン湖、エリー湖、オンタリオ湖です。もっとも大きいのはスペリオル湖で、世界一の湖です。水質もそのまま飲めるほどきれいで、サウジアラビアから、

「タンカーを乗り入れるから、水を売ってほしい」

と言われていたそうです。

「えっ、海とつながっているの」

と、地図を見ますと、五大湖は運河でつながれていて、オンタリオ湖からセントローレンス川を通じて、大西洋に注いでいるのです。

大西洋への出口は、カナダのニューファンドランド・ラブラドル州。うちの犬「ハナ」はラブラドル犬です。こんな寒いところで生まれたのか、とびっくりです。その晩は大竹君の知り合いの、ミネソタ大学の教授の別荘に泊めてもらいました。なんと教授はわたしの書いた『森は海の恋人』（文春文庫）の本を読んでいたのです。

メサビ鉄山へ

世界最大の淡水湖、スペリオル湖畔の朝をむかえました。太平洋の水平線から昇る太陽は見なれていますが、湖の水平線からの真っ赤な太陽には驚いてしまいました。

今日目指すのはメサビ鉄山です。アメリカ・ミネソタ州東部に広がる鉄鉱石の鉄山帯で、「Mesabi Iron Range」と呼ばれています。世界有数の埋蔵量を誇っています。

今から20億年ほど前の、先カンブリア紀といわれた時代、海によって浸食された台地から大量の鉄や、ケイ素が溶け出しました。

これらの養分は植物の成長にとても大切なものです。やがて、海に植物プランクトンが大発生したのです。

プランクトンといっても、陸の植物と同じで、光合成で成長します。そして、大量の酸素を放出します。酸素は海中の鉄と結びつき、水酸化鉄という粒子になります。

粒子は重いので海底に落ちていきます。それらの沈殿物は渦の流れでミネソタ州北部の海底に堆積しました。バケツの水に泥を溶かしてかきまぜると、中央に泥が集まりますね。あのイメージです。

やがて地殻変動で堆積物が地上に押し上げられたのです。1887年、メリット兄弟により鉄鉱石が発見され、以来ずっと掘り続けられているのです。

このような分野も地理学の世界ですよ！

メサビ鉄山に向けて車は出発しました。鉄じいさんの胸は喜びでドキドキしています。「ほんとうに不思議な人ですね」と、大竹君は笑っています。

3時間ほど走ると周りの風景は赤く変わってきます。鉄鋼山の見学コースに沿って小高い山の上の見晴らし台に立ちました。地平線の果てまで、赤の大地が広がっています。

世界一の露天掘りの鉄鉱山だそうです。口を開けば、鉄、鉄、鉄、と語る夫を不思議そうな顔で見ていた妻も、圧倒されています。

「植物プランクトンによる光合成で酸素が発生し、粒子となった鉄が海底に落ちたのがこの赤い大地だ。だから海は貧鉄なんだ。わかったか」

と胸をはりました。

「あなたが鉄、鉄といっているのがわかりました。やっと好きになれそうです」

と妻が語りました。

…つづく「気仙沼のカキ漁師が大興奮…アメリカの「赤い大地」が証明する、南アメリカ原生林「生命の謎」」でも、アメリカを訪れたカキじいさんが思わず大興奮したエピソードを綴ります。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第29回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

【画像ギャラリー】かき31（まえ）アメリカ（7月31日）（2枚）