ソフトバンクは、シャオミ（Xiaomi）製のAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」を12月19日に発売する。

価格は、2万1984円。他社からの乗り換え（MNP転入）や5～18歳のユーザーが対象の料金プランを契約し同機を購入すると、端末価格が割引され1円で購入できる。

「REDMI 15 5G」は5G対応Androidスマートフォンで、チップセットに「Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3」を採用、メモリーは4GB、ストレージは128GB（最大1TBまでのmicroSDXCカードに対応）を備える。

ディスプレイは6.9インチ（2340×1080、最大144Hz駆動）のTFT液晶で、背面に5000万画素のメインカメラ、正面に800万画素のフロントカメラを搭載する。

リップルグリーンとチタングレー、ミッドナイトブラックをラインアップ

同機の特徴の1つとして、大容量のバッテリーが挙げられる。バッテリー容量は7000mAhで、通常使用で2.26日間利用可能。動画再生で最大38時間、音楽再生で最大108時間、読書で最大30時間利用できるバッテリーを搭載している。

また、チップや素材が強化され、低温環境でも利用できるバッテリー容量が拡大されている。たとえば、-20℃の環境では最大12時間の動画再生、最大7時間通話できる。

充電は、最大33Wまでの急速充電（充電器は非同梱）に対応。ほかのデバイス向けに最大18Wまでのリバース充電をサポートする。ワイヤレス充電機能は備えていない。

このほか、Google Geminiの生成AI機能を搭載し、かこって検索などが利用できる。

本体の大きさは約80×169×8.4mm、重さは約217g、防水防塵性能はIPX4とIP6Xに対応。Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、BluetoothはVer.5.0、おサイフケータイ（FeliCa）、指紋と顔の生体認証をサポートする。