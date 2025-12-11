『呪術廻戦』の実写化で「禪院直哉」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「菅田将暉」、1位は？
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「禪院直哉」に関するランキングを紹介します。
直哉は、エリート呪術師の家系とされる御三家の1つ「禪院家」に属するキャラクター。戦闘能力が高く、体術と術式を組み合わせた戦法を使う人気キャラクターです。
それでは、「『呪術廻戦』を実写化するなら、禪院直哉を演じてほしい俳優」ランキングの結果をみていきましょう。
2位は菅田将暉さんでした。2008年に行われたコンテストをきっかけに芸能界入りした菅田さんは、演技派俳優として数多くのドラマや映画に出演しています。現在は、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）で主演を担当中です。
そんな菅田さんは、これまで映画『銀魂』や『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系）などで、漫画や小説の実写化を成功させています。せりふにクセがあり難しい設定の禪院直哉も、丁寧に演じてくれそうです。
回答者からは、「癖のある役・ひねくれた役を立体的に見せる天才肌」（30代男性／栃木県）、「あの性格と関西弁を表現できるのはこの人ではないかと思う」（30代男性／千葉県）、「菅田さんの幅広い演技力であれば、直哉の持つ一癖も二癖もある複雑な人間性をリアルに表現できると期待」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位は吉沢亮さんでした。2009年に開催したオーディションをキッカケに芸能界デビューした吉沢さんは、NHK連続テレビ小説やNHK大河ドラマへの出演で大ブレークします。現在は、主演映画『国宝』がメガヒットし、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演するなど、国民的な人気を獲得中です。
また、実写化作品への参加が多く、映画『銀魂』『キングダム』『東京リベンジャーズ』などに出演。高い演技力で人気キャラクターを演じてきているので、独特な雰囲気の禪院直哉も繊細に表現しそうです。
回答者からは、「冷たい美しさと気品を同時に表現できる俳優だと思うから」（20代女性／大阪府）、「端正な顔立ちと演技力で、直哉の冷徹さを表現できると思います」（30代女性／東京都）、「直哉の持つ冷酷さやプライドの高さを、繊細かつ鋭く表現できる俳優だと思います」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
