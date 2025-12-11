【いま安い野菜は？】だいこんが前週より安く「１キロ１００円台」に！白菜も狙い目か　調査対象８品目すべてが「平年並み」か「平年超え」【食品価格動向調査】

農林水産省は１２月９日、１２月１日〜３日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜８品目について、各都道府県１０店舗（全国４７０店舗）の小売価格の平均値を算出しました。



前週よりも価格が下がった野菜は、キャベツ・ねぎ・レタス・トマト・にんじん・はくさい・だいこん。一方で前週よりも価格が上がったのは、８品目のなかでたまねぎだけでした。





▼１２月１日〜３日の調査結果（全国平均）※価格は消費税込み【キャベツ】１キロあたり価格 １８７円前週比 ９７％（前週 １９２円）平年比 １０２％【ねぎ】価格 ８９５円前週比 ９６％（前週 ９３０円）平年比 １２１％【レタス】価格 ５１７円前週比 ９９％（前週 ５２２円）平年比 １０２％【たまねぎ】価格 ５１２円前週比 １０３％（前週 ４９９円）平年比 １５６％【トマト】価格 １３９４円前週比 ９５％（前週 １４６２円）平年比 １６４％【にんじん】価格 ５７９円前週比 ９８％（前週 ５９０円）平年比 １４７％【はくさい】価格 ２２３円前週比 ９４％（前週 ２３７円）平年比 １４２％【だいこん】価格 １９４円前週比 ９２％（前週 ２１１円）平年比 １２５％調査対象８品目のうち、前週から最も上がったのは、たまねぎで前週比１０３％でした。もっとも下がったのは、だいこんで前週比９２％でした。また、平年から最も上がったのはトマトで、平年比１６４％でした。８品目すべてで、平年比１００％超えとなりました。農林水産省は、１２月の野菜の価格について、トマト、たまねぎなどの価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、はくさいなどは平年並みの価格で推移する見込みだとしています。