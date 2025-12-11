¸½¥É¥éÂçÀ®¸ù¼Ô¤«¤é¤Î¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤Î26ºÐ¹äÏÓ¤Ø¡ÖÍèÇ¯¤¤¯¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Îµð¿Í°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ë62ÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡12·î9Æü¤ËÂè4²ó¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒÁª¼ê¤¬NPB¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ëµð¿Í¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¡¢50»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÆÃÏÂçµ©¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸½¥É¥éÀèÇÚ¡ÉÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ÈµÆÃÏÂçµ©¤Ë¤è¤ë¸ªÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡2021Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6½äÌÜ¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£22Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï7·î¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£7ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢Æ±¤¸26ºÐ¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬12·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÆÃÏ¤ÈÃçÎÉ¤¯¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¤«¤éºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢µð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÀ¸¤«¤·¡¢62ÅÐÈÄ¡¢36¥Û¡¼¥ë¥É¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¯¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¹Ô¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡Ö¤¤¯¤ÏÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥ºÀ¤Âå¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÍèÇ¯¤¤¯¤¬¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥è¥³¡ÊÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÅÄÃæ¤â¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡È¸½¥É¥éÀèÇÚ¡É¤Ï¡ÖÍ¥¤·²á¤®¤ÆÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡×¤ò3ÅÙ¤â½Å¤Í¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢À¶µÜ¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¡£¿·³ã¡¦º´ÅÏÅç½Ð¿È¤Î¹äÏÓ¤¬¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]