老後に住みたい「三重県の自治体」ランキング！ 2位「伊勢市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
将来への備えが重視される現在、セカンドライフをどこで心穏やかに送るかという計画は重要なテーマです。残りの人生をより豊かにしてくれる、魅力的な自治体を探っていきましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「三重県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「伊勢神宮のある歴史と自然に包まれたまちで、心穏やかな老後を過ごしたいと思いました。海や山に囲まれた風景は四季の移ろいを感じさせ、散歩や日々の暮らしにも癒しを与えてくれそうです。医療や生活インフラも整っており、観光地としてのにぎわいと、暮らしやすさのバランスが取れている点も魅力です」（40代女性／滋賀県）、「海や山に囲まれた自然豊かな環境で、伊勢神宮もあるから」（40代女性／愛媛県）、「比較的温暖な気候で、海の幸や伊勢うどんなど豊かな食文化が魅力です」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
回答者からは「医療施設も充実していて、落ち着いた雰囲気がある」（40代女性／神奈川県）、「交通アクセスや生活施設が充実し、自然にも近い。海や山に囲まれた環境で、安心して日常生活や趣味を楽しめる点が魅力」（30代女性／秋田県）、「伊勢湾に面した穏やかな気候と、落ち着いた住環境が両立しており、都市の利便性と自然の潤いの両方を享受できる点も強みです。安心して質の高いセカンドライフを送るための基盤が整っています」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：伊勢市／52票伊勢市は、三重県の南勢地域（伊勢志摩地域）に位置し、全国から参拝者が訪れる伊勢神宮の門前町として栄えてきた歴史ある都市です。年間を通して温暖な気候で、リアス海岸の美しい景観や伊勢湾の海の幸にも恵まれています。伊勢神宮を中心に、おかげ横丁や猿田彦神社などの観光スポットが充実しており、歴史と自然、食文化が調和した環境が魅力です。
1位：津市／55票津市は三重県の県庁所在地であり、中勢地域に位置する都市です。県の中央部に位置するため南北どちらへの移動にも便利で、交通の要衝となっています。東側は伊勢湾に面しており、海岸沿いの景観も楽しめます。津城跡などの歴史的なスポットや、津偕楽公園のような自然豊かな公園もあり、都市機能と自然がバランス良く共存。県都として行政機関や商業施設が集積しており、生活の利便性が高いことも特徴です。
