

「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」

ディーエイチシー（以下、DHC）は、透明感（キメを整えることによる）のあるクリアな肌へ導く「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」を、＜スヌーピー＞をフィーチャーしたパッケージで、12月11日から発売する。

同社は7月に第一弾＜ノベルティプレゼント＞、11月に第二弾＜洗顔料2種とリップクリームのコラボパッケージ発売＞を実施した。第三弾となる今回は、売上累計1.2億個（1995年12月〜2024年12月末日までのシリーズ総販売個数（サイズ違い、コラボ品等を含む））を突破したディープクレンジングシリーズから「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」のコラボレーションパッケージを発売する。

デザインは、スヌーピーが一番の親友であるウッドストックを抱きしめている“キュート”な様子と、スヌーピーが“スター”とウッドストックを眺めている様子を描いた2種類あり、好みに合わせて購入できる。いずれも数量限定のため、早めに購入してほしい考え。

商品特長は、ハトムギオイル、コメヌカオイルをはじめとする天然由来の「トリプルブライトナーオイル」が、肌をくすませる酸化した皮脂や古い角質に「ゆるめる」「分解させる（古い角質を取りのぞくこと）」「取りのぞく」の3ステップでアプローチ。メークオフするたびに酸化ぐすみ（古い角質汚れによる）をはらい、スキンケア成分が浸透（角質層まで）しやすいクリアで透明感のある素肌へ導く。

また、すばやくなじんで毛穴の奥まで届くなめらかなオイルが、ハードなメークはもちろん、余分な皮脂や肌をザラつかせる角栓まで、スムーズに浮き上がらせる。オイルでありながら水分と融合し、メークや汚れを包み込んだオイルは、水ですっきりと洗い流せ、さっぱりとした使用感となっている。

スペイン産有機栽培のオリーブ果実からとれるオイル「フロール・デ・アセイテ（バージンオイルの精華（はな））（保湿成分）」を配合。ていねいに手摘みしたオリーブ果実を石臼で粉砕し、ほんのわずかにしたたり落ちる滴だけを集めた貴重なオイルで、皮脂と似た組成のため、肌をやさしく守り、うるおいをとどめる。

さら、透明感をサポートするソウハクヒエキスやビタミンC誘導体などの整肌成分を配合することで、うるおいを守りながらやさしく汚れを落とし、素肌にみずみずしい透明感を与える。

［小売価格］

単品：2717円

2種デザインセット：4609円 ※セット購入で15％オフ

（すべて税込）

［発売日］12月11日（木）

DHC＝https://www.dhc.co.jp