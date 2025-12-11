ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の2026年S／Sモデル「セミスタンドプリーツOPアンサンブル」および「ノーカラーJKパンツフォーマル」の販売を開始する。ワールドが展開する「INDIVI LIFE」ブラックフォーマルは、はるやまだけの取り扱いとなっている。

「セミスタンドプリーツOPアンサンブル」は、「洗練されたデザインと上質素材。はるやまだけのINDIVI LIFE」をコンセプトに開発した。顔まわりをすっきり見せるノーカラージャケットは、上品で洗練された印象を与えながら、袖口スリットやポケット付きなど細部まで機能性を考慮。ワンピースは、フロントプリーツとフィット＆フレアーシルエットが特長で、前開き仕様による着脱のしやすさと後ろ脇ゴムによるストレスフリーな着心地を実現している。

「ノーカラーJKパンツフォーマル」は、「上質な見た目とストレスフリーな着心地を両立したブラックフォーマル3点セット」をコンセプトに開発した。カラーレスジャケットが顔まわりをシャープに演出しながら、袖口スリットと両脇ポケットで機能性も充実。タックディテールとボックスタックを施したブラウスは体型カバーしながら着心地も良く、単体使用も可能な汎用性を備えている。ワイドパンツには深い股ぐりとウエストゴムを採用し、快適な着用感を実現している。

「INDIVI セミスタンドプリーツOPアンサンブル」と「INDIVI ノーカラーJKパンツフォーマル」は、深みのある上質ブラックとストレッチ素材で、美しさと着心地の良さを両立した。顔まわりをすっきり見せるノーカラージャケット、前開きファスナーや後ろ脇ゴムなど、着用ストレスを軽減する機能性を随所に配慮している。タックディテールとボックスタックによるエレガントで着心地の良いブラウス。ウエストゴムと深い股ぐりで快適に着用できるワイドパンツとなっている。

［小売価格］4万3900円（税別）

［発売日］12月13日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp