シチズン時計（以下、シチズン）は、新しいときのはじまりを告げる光が、腕元で華やかに彩りを添える、ブランド横断コレクション「KIZASHI Collection（キザシ コレクション）」を「シチズン エクシード」、「シチズン アテッサ」、「シチズン クロスシー」、「シチズンコレクション」の4ブランドから来年1月2日に数量限定で発売する。

今回のブランド横断企画「KIZASHI Collection」は「新たなはじまりを告げる光」をテーマに、文字板の中心からまっすぐ広がる光の輝きが特長のサンレイパターンとゴールドをあしらった特別なデザインが腕元に華やかさと彩りを添える。

同コレクションは、「シチズン エクシード」「シチズン アテッサ」「シチズン クロスシー」「シチズンコレクション」の4ブランドで展開。それぞれのブランドが持つ個性に、黄金色の輝きと放射状のパターンを融合させ、年始にふさわしい華やかさを表現した。

すべてのモデルには、シチズンの基幹技術である光発電エコ・ドライブ（定期的な電池交換不要の光発電時計で、シチズン独自の技術です。環境保護の観点からも評価を受け、日本では䐵䐽䐽䐺年に腕時計として初めて「エコマーク商品」に認定された）を搭載し定期的な電池交換が不要となっている。さらに、世界4エリア（日本、中国、ヨーロッパ、北米）で電波を受信し、正確な時刻に自動修正する多局受信型電波時計。



「シチズン エクシード/エコ・ドライブ電波時計」

「シチズン エクシード/エコ・ドライブ電波時計」は、お花をモチーフにしたバンドの人気シリーズをベースに、ピンクゴールドカラーのベゼルを組み合わせたツートン仕様となっている。シルバーラメを練り込み、放射状に広がる光を成形パターンで表現した。華やかさと奥行きのある幻想的な仕上がりとなっている。放射状パターンに沿って䐵䐵ポイントのダイヤモンドを贅沢に配置した。䐵䐶時と䐺時位置には大きめの台座を採用し、より華やかな印象を演出している。



「シチズン アテッサ／エコ・ドライブ電波時計」

「シチズン アテッサ／エコ・ドライブ電波時計」は、ロングセラーモデル「AT䐼䐴䐸䐴」をアレンジし、文字板に中心から広がる光をデザインした。ブラックのサンレイパターンにゴールドのローマ数字インデックスを配置し、エレガントな印象を演出。ケースとバンドに施したデュラテクトプラチナで明るい輝きをプラスし、デュラテクトDLCのベゼルで全体を引き締めた印象となっている。外周に蒸着仕上げのゴールドリングを施したサファイアガラスが、上質な輝きを添える。



「シチズン クロスシー／mizu collection エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト」

「シチズン クロスシー／mizu collection エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト」は、放射状に光が反射する成形パターンとグラデーションを組み合わせて、新しいときのはじまりを告げる光が、広がる様を表現した。ゴールドパールとゴールドプリント、多色のインクジェットプリントを重ねた奥行きのある幻想的な文字板。放射状に広がる光をイメージしたカットパーツをレイアウトしたインデックスとなっている。䐵䐶時の位置に䐵ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドが目を引く。



「シチズンコレクション／エコ・ドライブ電波時計」

「シチズンコレクション／エコ・ドライブ電波時計」は、ケースとバンドにスーパーチタニウムを採用した、ベーシックな3針タイプのエコ・ドライブ電波時計。ピンクゴールドカラーのベゼルを纏ったツートン仕様になっている。新しいときのはじまりを告げる光のイメージを文字板の中央から放射状に広がる成形パターンで表現した。ベゼルと色を揃えたインデックスと針になっている。

［小売価格］

シチズン エクシード／エコ・ドライブ電波時計：18万7000円

シチズン アテッサ／エコ・ドライブ電波時計：15万9500円

シチズン クロスシー／mizu collection エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト：11万円

シチズンコレクション／エコ・ドライブ電波時計：7万1500円

（すべて税込）

［発売日］1月2日（金）

シチズン時計＝https://www.citizen.co.jp