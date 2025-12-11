きょうは低気圧が北海道に近づく影響で、北海道は日本海側だけでなく太平洋側でも、まとまった雪になるでしょう。東北は日中、本降りの雨の所が多くなりますが、夜は次第に雪に変わる見込みです。また、北日本では沿岸中心に風も強まるでしょう。北陸から西日本も低気圧からのびる前線が近づき、日本海側を中心に雨や雷雨の所がありそうです。関東は午後、次第に青空が広がるでしょう。空気の乾燥が続くため、火の元にお気をつけ下さい。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：1℃ 釧路：7℃

青森 ：7℃ 盛岡：7℃

仙台 ：14℃ 新潟：14℃

長野 ：13℃ 金沢：15℃

名古屋：13℃ 東京：15℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：16℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：26℃

あす金曜日は冬型の気圧配置が強まり、日本海側で広く雪が降るでしょう。吹雪く所もあり、北海道や本州の山沿いや内陸では積雪が多くなる見込みです。関東など太平洋側では晴れますが、冷たい北風がやや強く吹き、きょうと比べると、さらに寒くなりそうです。土曜日は西日本で雨が降り、土曜日の夜から日曜日は関東でも雨が降るでしょう。土日は冷たい雨で一段と厳しい寒さになります。