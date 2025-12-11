¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÈÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÈÈ´»õ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ú¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÈÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÈÈ´»õ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¡ØÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¼£ÎÅ(È´»õ)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Î»ä¤¬¡ØÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡Ù»þ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡×¤È¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤ä»õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¼Â¾ð¤òÅÇÏª¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÀè¤º¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÎ¡¹¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¡ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¡¼õ¤±¤Æ¡¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¸À¤¦ÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÈ´»õá¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤â»õ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¡¡¡ØÂÎÄ´Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡Ù¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¡Á¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤äÈ´»õ¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¡ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¡¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¡¡¤½¤³¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¡¢±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÁ°¸þ¤¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯1·î¡¢¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£
2017Ç¯3·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆÈ¯¡×¡£
2017Ç¯11·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£
2023Ç¯1·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¡£
¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
