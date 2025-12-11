『スーパーマン』（2025）に続く新DCユニバースの映画第2弾『スーパーガール（原題）』よりポスタービジュアルが米国で公開された。待望の予告映像は、日本時間2025年12月12日の午前2時にいよいよ公開される。

ポスタービジュアルには、スーパーマン／クラーク・ケントとは異なり少々ロックなテイストのスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルの姿と、グラフィティアート風のロゴ、そして「Truth. Justice. Whatever.（真実。正義。どうでもいいや）」のコピーがデザインされている。

『スーパーガール』は2022年刊行のトム・キングによるコミックに基づき、スーパーガールが、いとこのスーパーマンの影から逃れられない生活を離れるために地球を去り、愛犬クリプトとともに銀河を旅する物語。

スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」（2022-）のミリー・アルコック。『ス―パーマン』に続き、いよいよ本作で本格登場となる。スーパーガールの父親役はデヴィッド・クラムホルツ、母親役は『クルエラ』（2021）のエミリー・ビーチャム。宿敵クレム役を『オールド・ガード』（2020）のマティアス・スーナールツ、エイリアンの賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアが演じる。

監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。脚本はアナ・ノゲイラ、撮影監督は『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）のロブ・ハーディが務めた。

予告編のリリースに先駆けては、すでに“予告編の予告編”がSNSにて公開されているほか、YouTubeでは正式解禁までのカウントダウンがすでにスタート。『スーパーマン』の盛り上がりに続き、早くも来夏に向けて『スーパーガール』を動き出す。

映画『スーパーガール（原題）』は2026年6月26日に米国公開予定。