「素敵な恋の咲かせかた」

今年12月に28歳を迎えるジャン・リンホー(張凌赫)。高IQの理系大学生だったことでも知られ、あまりのイケメンぶりから在学中にスカウトされたという経歴の持ち主で、「蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜」(2022年)の戦神・長珩役や、「四海重明〜恋が光となる、その時まで〜」(2024年)の帝君・嵇煬役...といった智勇兼備なキャラクターで人気が爆発。麗しい古装姿で新たなファンを魅了し続けている。

そうした"時代劇美男"の一方で、身長188cm超という抜群のスタイルを生かし、GUCCI(グッチ)の2026年クルーズ コレクションでも注目を浴びるなど、ファッション界隈でも影響力は絶大。そんなハイスペックな彼の"スパダリ"ぶりが存分に発揮され、最高の当たり役として評判を呼んでいる現代ロマンスが「素敵な恋の咲かせかた(原題：愛你)」だ。

12月23日(火)よりホームドラマチャンネルにて日本初放送となる「素敵な恋の咲かせかた」は、ジャン・リンホー演じる漢方内科医のホー・スーイエが、不眠症のヒロイン、シェン・シーファン(シュー・ルオハン)と織りなすヒーリング・ラブコメディ。

高級ホテルで客室マネージャーとして働くシーファンは、交際7年の恋人とすれ違い気味。不眠症と偏頭痛に悩まされて訪ねた漢方医学のクリニックで、スーイエの診察を受ける。シーファンがスーイエの優しさに癒される一方で、スーイエもシーファンの飾らない人柄に惹かれていくのだが...。

処方から鍼灸、吸玉療法までオールマイティにこなすスーイエは、優秀な漢方医であるだけでなく、優しく穏やかなキャラクターでルックスも抜群。素顔を晒すと評判になりすぎて患者が殺到してしまう...という事情から、いつもマスクを欠かさないほどで、この時点でリンホーとのシンクロ率はかなり高めだ。

マスクの奥で優しく微笑む、その目元だけでもイケメンぶりを窺い知るには十分で、「『雲之羽』は見た？宮子羽役の俳優にそっくりなの。二度見しちゃうほどのイケメン」と、ヒロインのシーファンが同僚に説明するシーンまで登場する。ちなみに"宮子羽(ゴン・ズーユー)"とは、実際にジャン・リンホーが主演した2023年の武侠アクション「雲之羽 〜揺らめく愛、刹那の二人〜」で扮したキャラクターだ。

そんなハイスペックぶりに加え、適度に人間味のあるキャラクターもスーイエの魅力。いつまでも独り身な自分を心配する祖父との会話で、患者のシーファンに惹かれた理由について「美人だから(気になった)」と率直に打ち明けて、祖父から「軽薄だな」と突っ込まれる場面も。一方で、シーファンを診察する度に、連絡先を聞こうとスマートフォンを手にするも言い出せず、安眠効果のある香袋や薬膳茶をサービスしてみたり、毎週土曜に再診に訪れる彼女に「また土曜日に」と手を振るのが精いっぱい...そんなシャイな一面も持っている。

恋や仕事に疲弊するシーファンの力になってあげたいと思いつつ、なかなか"主治医と患者"以上に踏み込めないスーイエの優しさに、かえって癒やされるシーファン...。そんな2人の穏やかな恋が、美しい映像と穏やかな音楽にのせて描かれていく。

すっきりとした長身の白衣姿、植物を愛でる優しい表情など、ジャン・リンホーの魅力が余すところなく投影された本作のスーイエ役。中国で配信されたとたん、「これまでリンホーが演じたキャラクターで1番の当たり役！」という声が殺到したのも頷ける。

「ゼロ婚 〜恋はプロポーズのあとで〜」(2020年)で支持を集めたシュー・ルオハンとの濃密なラブシーンもただただ美しく、思わず"こんなイケメンがもし身近にいたら..."と妄想せずにいられない、絶妙にリアルなスパダリぶりに沼落ち必至。"時代劇美男"とはまた異なる、癒し度満点の魅力にどっぷりと浸ってほしい。

文＝酒寄美智子

