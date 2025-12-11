¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¤¬S.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¤ËÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ12·î12Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×(9,900±ß)
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÀõÁÒ°Ò¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ëºÇ¶§¤Î¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×¤ò¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÆ¸½¡£·àÃæ¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¾åÏÓ¡¦Ê¢Éô¡¦¹øÉô¡¦ÂçÂÜÉô¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡×(ÊÌÇä¤ê)¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£Á´¿È¤Î¥·¥ï¤Þ¤Ç¤¯¤Þ¤Ê¤¯Â¤·Á¤·¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½ÈéÉæ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¤¥ë¡×¤Î¼Á´¶¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬Éô¥Þ¥¹¥¯¤Î¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ä¶»Éô¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Î¡Ö¥Ù¥Î¥Á¥§¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Á´¶¤òºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¡£
¿ÍÂÎ¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ÄÆ°»þ¤Ë³°´Ñ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ØÀá¹½Â¤¤òÄÉµá¡£¸Ô´ØÀá¤ÈÂ¼ó¤ÎÆâÈ¿²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ù¥ó¥È¡×È¯Æ°»þ¤ÎÎ¾Â¤ò¹¤²¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢µÓ¤òÂç¤¤¯¾å¤²½³¤ê¤«¤«¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¼«Á³¤Ë·è¤Þ¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ïº¸¼ê7¼ï¡¦±¦¼ê6¼ï¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»ÅÁð¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢Áê¼ê¤ò»Øº¹¤¹¥·¡¼¥ó¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¼ê¼ó¤â¿·µ¬¤ËÂ¤·Á¡£
¾ó·¿¤Î¾¤´µ¡¡Ö¥Ù¥Î¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤ÏÀèÃ¼Éô¤Î¡Ö¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤Ë³«ÊÄµ¡¹½¤òÅëºÜ¡¢ÉÕÂ°¤ÎPETÀ½¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¡¼¥É¡×¤ÎÁõÅ¶¤âºÆ¸½²ÄÇ½¡£¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¡¼¥É¡×¤Ï8¼ï¡¦·×9Ëç¤¬ÉÕÂ°¡£¥«¡¼¥ÉÀìÍÑ¤Î»ý¤Á¼ê¤Ï2¼ïÎàÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤Î»ý¤ÁÊý¤ò2ÄÌ¤êºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¾¤´Éð´ï¡Ö¥Ù¥Î¥µ¡¼¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²¦¼Ø¡×¤¬¼ê»ý¤Á¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÈæÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸7¼ï±¦6¼ï¡¦¥Ù¥Î¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¥Ù¥Î¥µ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥Åì±Ç
