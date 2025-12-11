12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に向け、JRA所属馬が現地でそれぞれ最終調整に入っており、コメントと調教状況が公開された。

香港ヴァーズ（G1・芝2400m）に出走予定のアーバンシック（牡4・美浦・武井亮）は、辻本啓悟調教助手を背にオールウェザーコースでキャンター1周半を消化した後、パドックスクーリングへ移行。

香港スプリント（G1・芝1200m）へ向かうウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）は、三浦皇成騎手が騎乗し、芝コースでハッキング半周からギャロップ1周までしっかりと動かした。調教時計は6ハロン1分25秒4、ラスト2ハロンは23秒9。三浦騎手は「日本でも良い状態で負荷をかけて追い切れていましたが、今日は芝の感触を確かめながらリズム重視の内容でした。フットワークも精神状態も良く、日に日に環境に慣れてきています。今日も冷静に最後まで走ってくれて、とても良い追い切りだったと思います」と充実ぶりを語っている。サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）は齊藤隆介調教助手が手綱を取り、オールウェザーコースでハッキングからキャンターへとつなぐかたちで調整を終えた。

香港マイル（G1・芝1600m）にはエンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠）が挑む。小西隆文調教助手が騎乗し、オールウェザーコースでハッキング半周からキャンター1周をこなした。同レースに向かうソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）も橋口浩調教助手を背にオールウェザーコースでキャンター2周を消化。

べラジオオペラは師が直々に調整

香港カップ（G1・芝2000m）に登録しているベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行）は、上村調教師自身が手綱を取り芝コースで軽いキャンターからギャロップ800メートルまで伸ばした。調教時計は6ハロン1分22秒6、ラスト2ハロンは22秒1。上村調教師は「トレセンでしっかり仕上げてきていますが、香港に慣れてきたこともあり、気合を入れる意味でステッキを2発入れました。あとは馬のメンタル次第。現地開催で輸送がないぶん、良いテンションでレースに向かえるよう調整しています」と手応えを語った。

ローシャムパーク（牡6・美浦・田中博康）は高野舜調教助手を背にオールウェザーコースでギャロップ1周を行い、その後のパドックスクーリングまでこなしている。

14日の本番に向け、JRA勢はいずれも順調に調整を積んでおり、国際舞台での好走が期待される。