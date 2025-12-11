【如月 ユエ【歌姫衣装】】 2026年5月 発売予定 価格：8,250円 【如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン】 2026年5月 発売予定 価格：8,250円 コトブキヤショップ限定品

コトブキヤは、プラモデル「如月 ユエ【歌姫衣装】」を2026年5月に発売する。価格は8,250円。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、聖アイリス女学園高等部に通う3年生「如月 ユエ」が歌姫「月」の衣装を纏った姿をプラモデルで表現したもの。

可動範囲の向上のために森倉円氏が一部アレンジした新規デザインとなっており、かわいい振り付けをプラモデルで再現できるように、肩の引き出し関節や前後左右に動かせる首ジョイント、膝の二重関節など可動にこだわって製作。胴体2カ所の可動ポイントで前かがみや腰反らしのポーズもできる。

ハーフツインのヘアスタイルパーツはダンスシーンの激しいポージングに合わせて表現できる仕様となっており、「後ろ髪」「サイド」「ツインテール」で可動するため、胴体との干渉を避けつつ風になびいたような演出が可能となっている。

MV用に描かれた「ラスボス顔」や「ファンサ顔」「熱唱顔」に加えて真剣な眼差しの「集中顔」など全部で4種類を用意。それぞれ塗装済みタイプと未塗装タイプが付属する。また、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するため、未塗装タイプに貼り付けることによってオリジナルの表情パーツを作ることができる。

デフォルト状態の「ハットあり前髪」のほかにハット無し前髪を3種を用意。「ハットあり前髪」はバラなどの装飾を分割して4つの成型色で再現しており、「ハット無し前髪」は「通常タイプ」「インカム付タイプ」「メガネ対応タイプ」を用意しているため、シーンに合わせて使い分けることができる。

かわいいポーズや魂の籠ったライブシーンに合う手首を5種類新規造形しており、「アイドルサイン」「かわいい平手A」「かわいい平手B」「力のこもった平手A」「力のこもった平手B」の他にもスタンダードな７種類の手首が付属し合計12種類が付属する。また手首のジョイントは一度に複数個を組み立てられる構造の新規ランナーに変更したことで、これまでよりもはるかに組み立てが簡単になっている。

歌唱中のポーズと組み合わせて使用できるオプションとしてマイクとスタンドを用意。マイク部分は手で持つことができる「スタンダードタイプ」とスタンドに固定して使用する「レトロデザインタイプ」を用意しており、台座部分はキャラクターディスプレイ用のパズル型ベースと連結することができる。

さらにコトブキヤショップ限定商品として、甘くてゴージャスなショートケーキをイメージした「如月 ユエ【歌姫衣装】ドリーミングスタイル ストロベリームーン」も2026年5月に発売を予定している。価格は8,250円。

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約155mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

