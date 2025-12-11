【白雪ちゃん】 2026年6月 発売予定 価格：7,920円

コトブキヤは、美少女プラモデル「白雪ちゃん」を2026年6月に発売する。価格は7,920円。

本商品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」のスピンオフ「創彩少女庭園さん」シリーズ新製品。イラストレーラー・森倉円氏のオリジナルイラスト「Snow White」をモチーフに、「創彩少女庭園」用にアレンジされている。

大きなリボン付カチューシャや柔らかい印象を受けるボブカットが可愛らしく表現。前髪パーツは通常タイプとメガネ対応タイプの2種類が付属する。

さらに、アイプリントは森倉円氏による新規デザインの「ペロリ顔」「チャーム顔」「・・・顔」「は？顔」の4種類が用意されており、「チャーム顔」の瞳には＊（アスタリスク）がデザインされている。

また、表情デカールには各表情の「正面向き」「右向き」「左向き」が付属。未塗装タイプの表情パーツに貼り付けることでオリジナルの表情パーツを作れる。加えて、小さなりんごパーツも「Aタイプ（食べる前）」と「Bタイプ（食べた後）」の2種類が付属する。

「白雪ちゃん」詳細

「白雪ちゃん」付属品

スケール：1/10スケール サイズ：全高約140mm パーツ数：51～200 素材：PS・ABS・POM・PVC白雪ちゃん本体×1 ヘアスタイルパーツ1種「ふんわりボブカット」×1 前髪パーツ2種×各1「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」 表情パーツ（塗装済みタイプ）4種×各1「ペロリ顔」「チャーム顔」「・・・顔」「は？顔」 表情パーツ（未塗装タイプ）4種×各1「ペロリ顔」「チャーム顔」「・・・顔」「は？顔」 手首パーツ8種×左右各1「持ち手（通常）」「持ち手（狭）」「持ち手（広）」「持ち手（丸）」「握り手」「指さし手A」「平手」「添え手」 りんご2種「Aタイプ（食べる前）」「Bタイプ（食べた後）」×各1 捻り胴体パーツ×1 体育座り用パーツ×1 スカートパーツ3種×各1「通常タイプ」「なびきタイプ」「体育座りタイプ」※体育座りタイプを使用するときは専用のボディを使用します。 靴を脱いだ足首パーツ×左右各1 タブレットPC×1 スマートフォン2種「Aタイプ」「Bタイプ」×各1 展示用ベース×1 メガミデバイス対応6mm径 首パーツ×1 水転写表情デカール×1

(C)KOTOBUKIYA